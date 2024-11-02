2024年 LOL 《英雄聯盟》S14世界賽的總決賽即將在今（2）日晚間登場，而本場賽事更可能左右英雄聯盟這款遊戲未來命運，究竟是LPL的最強全華班 BLG 能帶回11年前無緣的獎盃，還是T1能續創歷史拿下第5冠，本文將進行賽事前瞻，帶您迅速了解戰況。
11年後還是遇到Faker！最強全華班BLG能否帶回獎盃
本次世界賽中，中國LPL賽區的第一種子BLG與 第二種子 TES 皆為無韓國選手的全華班陣容，不過TES已經在8強被T1以 3:0 淘汰 ，因此BLG已經成為LPL全華班的最後希望。
事實上，上一次有中國全華班戰隊晉級S賽總冠軍賽，已經要追溯到2013年的S3世界賽，當時由Uzi率領的RYL皇族，在決賽以0:3敗給 Faker 帶領的SKT，更是 Faker 傳奇之路的第一個榮譽勳章。
往後的11年，中國LPL戰隊雖已 3 度奪得世界賽冠軍，分別是2018年的iG、2019年的FPX以及2021年的EDG，但是這些隊伍陣中的主力，都至少有一位是韓國選手，且都是影響當年奪冠的重要因素，iG上路TheShy劍魔降世、FPX的 Doinb 深不可測的角色池，以及EDG的韓國雙C箭頭 Scout、Viper。
因為每次LPL奪冠陣中都有韓援存在，近年中國玩家最希望看到的，就是LPL能以全華班陣容，順利奪下英雄聯盟S賽冠軍一次。也因此這次相隔4045天再有全華班晉級總決賽，也成為一大話題，只是BLG的對手中，依舊存在著11年前阻止全華班奪冠的那個「大魔王」Faker李相赫。
LPL再不奪冠要危險了！Doinb嘆：老闆要撤了
由於LPL上次奪冠，已經要追溯到2021年的EDG戰隊，近兩年都是由韓國LCK戰隊帶回冠軍殊榮，也讓LPL賽事熱度大減，日前冠軍韓援 Doinb 在實況看著TES被淘汰時，也不禁感嘆「如果 LPL 今年沒有奪冠的話明年就危險了」，若LPL未能順利奪冠，明年更沒有觀眾要看，老闆們投資意願也會持續降低，年輕人也都不打英雄聯盟步入職業了。
TES 下路冠軍級選手 JackeyLove 在日前8強賽被T1淘汰時，也在賽後採訪坦言：「為了遊戲發展，希望 LPL 今年可以奪冠。」
總決賽戰力與重點資訊
總決賽開始之前，T1在擲硬幣選邊的過程勝利，第一場比賽選擇藍方，由於英雄聯盟已經連續好幾年，都是由藍方在BP上占優勢，藍方不但能首選出最強勢角色，紅方還必須扛強勢腳色BP，2023年世界賽正賽中，藍方勝率更是高達8成，因此只要能選邊，幾乎所有戰隊都會毫不遲疑的選擇藍方。
此外，T1在四強賽事對決 Gen.G 時，也積極在BP上放出賈克斯給Kiin使用，想嘗試看看是否有辦法在決賽應對Bin的無敵賈克斯，目前看到的解答應該就是酒桶古拉格斯有辦法應對，AD角色則是艾希順位最高，輔助Keria則有奇招派克可使用。
至於BLG方面，在四強賽對決WBG時，上路Bin連拿了3把招牌角色賈克斯，但從雙方的變動不大的BP當中，難以看出BLG還有藏有什麼秘招。
總決賽 BP 推演！分析師魚丸揭對局關鍵
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
英雄聯盟S14冠軍賽賽程
🟡11/2（BO5）
⚔️22:00－T1 vs. BLG
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本次世界賽中，中國LPL賽區的第一種子BLG與 第二種子 TES 皆為無韓國選手的全華班陣容，不過TES已經在8強被T1以 3:0 淘汰 ，因此BLG已經成為LPL全華班的最後希望。
事實上，上一次有中國全華班戰隊晉級S賽總冠軍賽，已經要追溯到2013年的S3世界賽，當時由Uzi率領的RYL皇族，在決賽以0:3敗給 Faker 帶領的SKT，更是 Faker 傳奇之路的第一個榮譽勳章。
往後的11年，中國LPL戰隊雖已 3 度奪得世界賽冠軍，分別是2018年的iG、2019年的FPX以及2021年的EDG，但是這些隊伍陣中的主力，都至少有一位是韓國選手，且都是影響當年奪冠的重要因素，iG上路TheShy劍魔降世、FPX的 Doinb 深不可測的角色池，以及EDG的韓國雙C箭頭 Scout、Viper。
因為每次LPL奪冠陣中都有韓援存在，近年中國玩家最希望看到的，就是LPL能以全華班陣容，順利奪下英雄聯盟S賽冠軍一次。也因此這次相隔4045天再有全華班晉級總決賽，也成為一大話題，只是BLG的對手中，依舊存在著11年前阻止全華班奪冠的那個「大魔王」Faker李相赫。
LPL再不奪冠要危險了！Doinb嘆：老闆要撤了
由於LPL上次奪冠，已經要追溯到2021年的EDG戰隊，近兩年都是由韓國LCK戰隊帶回冠軍殊榮，也讓LPL賽事熱度大減，日前冠軍韓援 Doinb 在實況看著TES被淘汰時，也不禁感嘆「如果 LPL 今年沒有奪冠的話明年就危險了」，若LPL未能順利奪冠，明年更沒有觀眾要看，老闆們投資意願也會持續降低，年輕人也都不打英雄聯盟步入職業了。
TES 下路冠軍級選手 JackeyLove 在日前8強賽被T1淘汰時，也在賽後採訪坦言：「為了遊戲發展，希望 LPL 今年可以奪冠。」
總決賽戰力與重點資訊
總決賽開始之前，T1在擲硬幣選邊的過程勝利，第一場比賽選擇藍方，由於英雄聯盟已經連續好幾年，都是由藍方在BP上占優勢，藍方不但能首選出最強勢角色，紅方還必須扛強勢腳色BP，2023年世界賽正賽中，藍方勝率更是高達8成，因此只要能選邊，幾乎所有戰隊都會毫不遲疑的選擇藍方。
此外，T1在四強賽事對決 Gen.G 時，也積極在BP上放出賈克斯給Kiin使用，想嘗試看看是否有辦法在決賽應對Bin的無敵賈克斯，目前看到的解答應該就是酒桶古拉格斯有辦法應對，AD角色則是艾希順位最高，輔助Keria則有奇招派克可使用。
至於BLG方面，在四強賽對決WBG時，上路Bin連拿了3把招牌角色賈克斯，但從雙方的變動不大的BP當中，難以看出BLG還有藏有什麼秘招。
總決賽 BP 推演！分析師魚丸揭對局關鍵
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英雄聯盟S14冠軍賽賽程
🟡11/2（BO5）
⚔️22:00－T1 vs. BLG