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中華民國全國商業總會10月29日率各服務業公會向勞動部反映服務業缺工問題。商總理事長許舒博今（1）日悲觀地認為，勞動部都是思考勞團立場，年底前提出缺工解方，「很困難啦！」商業總會10月29日召開「服務業缺工座談會」邀請勞動部長何佩珊共同解決缺工問題。商總理事長許舒博期盼，無論是開放移工、外籍生，或是調整工時，政府年底前就能提出解方，別再拖到明年。商總理事長許舒博今日回顧，當天談完之後有共識台灣最缺的是底層勞工，包含資源回收清潔工、清運工，或是旅宿業的清潔工及舖床工，這些工作都是台灣人普遍不願意做的行業，即便調高工資，那也會造成成本轉嫁，那麼就要考慮底層服務業適度開放移工。其次，他也呼籲，不應該限制僑外生只能做一些行業，而是全面開放，「他只要願意留下在台灣有工作，而且合法的工作可以做的，就鼓勵他們能夠去做。」最後，如果各個公司、單位要去單獨申請移工有困難，那麼商總願意跳下來去當中間角色，負責媒合移工、僑外生，分配給缺工的產業，這類模式現在就已經在勞動部底下有所運作。但他反映，面對上述建議，勞動部只思考勞團立場，直言如果有勞團有發現哪個勞工被哪一個企業不合理對待，他都願意開全國記者會來攻擊那家公司，但是勞資之間不應該要有這麼多對立，「資方不存在，哪有勞方」，很多事情可以商議，不用劍拔弩張對立思考，對社會跟國家都不是好事。