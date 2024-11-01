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▲大法官：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲大法官：網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲綠、藍，白營臉書粉專：大法官相關貼文 貼文數據分析。（圖／QuickseeK提供）

憲法法庭10月25日對總統府、立法院、行政院、監察院提出的國會職權修法做出判決，有關立院日前三讀通過的國會職權修法「總統定期國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲，儘管民進黨立院黨團盛讚這是「憲法的光復節」，但在野黨表達強烈抗議，國民黨團書記長林思銘痛批「司法獨立已死」，民眾黨團總召黃國昌也嚴詞稱，國會調查權被空洞化，創造獨步全球的憲法價值，也給所有行政官員一塊免死金牌。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察大法官近一個月來的網路聲量趨勢，在釋憲案出爐前，大法官本就因9月底的廢死釋憲案受到關注與討論，單日聲量約1至3千則，但釋憲案出爐後，大法官更受關注，網路聲量暴衝，連續兩天單日聲量破萬則，熱門話題分別是黃國昌貼文批憲法法庭變「綠憲法法庭」、大法官變「綠色大法官」，單日聲量達2.1萬則，以及隔日藍委翁曉玲在記者會上嗆司法院「憲法沒有授權司法院要求立法院遵守判決義務，我們沒有義務遵守違法違憲的判決」，單日聲量也有1.9萬則。由此看來，本應獨立行使職權的司法院，被在野黨扣上綠色帽子，顯見大法官的信任度問題將成日後戰場。進一步觀察大法官近一個月以來的網路情緒聲量與好感度，正聲量9161則、中立聲量7萬8980則，負聲量2萬33則。雖然中立聲量最多，佔比有超過7成的73％，但負聲量超出正聲量不少，顯然民怨不小。負聲量當中的熱門話題包括哪些？除前述翁曉玲稱憲法未要立院遵守憲法法庭判決引發廣大回響，還有藍委羅智強結合近來司法院熱門話題的文章，批評大法官對廢死、國會職權修法的判決不符民意「這一屆的大法官，自己親手將大法官的公信力送進了火葬場」。針對近期藍、綠、白對大法官議題的討論，究竟各自的支持者反應如何？觀察朝野政黨近一個月來在臉書社群上，有關大法官貼文的數據表現，執政黨陣營一個月來共38篇貼文，貼文互動數2.9萬，在野陣營則有58篇相關貼文，互動數8.2萬，不管是貼文量或者互動情況，在野黨陣營較熱絡，執政黨的辯護力道、支持者響應程度較弱。而從熱門話題觀之，綠營的熱門話題包括王定宇回嗆翁曉玲「妳知道自己在說什麼嗎？」、范雲用白話文解釋憲法法庭判決、黃捷分享憲法法庭判決結果、吳思瑤嗆黃國昌「活在直播間、立院討論法案都神隱」，顯然綠營除了宣傳憲法法庭的結果之外，主要就是在回嗆在野黨。而藍白的熱門話題包括，黃國昌批「10月25日是我國於憲政史上正式將立法院定義為總統府立法局、以權力分立為名破壞權力分立之實的第一天」、羅智強批「大法官踐踏八成反對廢除死刑的民意，宣布實質廢死，絕不接受這種違憲判決」、藍委謝龍介向支持者報告提高憲法法庭判決門檻的《憲法訴訟法》初審通過、藍委吳宗憲向民眾解釋為何要修《憲法訴訟法》是為了避免大法官能「3人成憲」、白委黃珊珊批國會職權修法的釋憲結果，讓憲法法庭成為是行政院規避監督的絕佳藉口。由此看來，藍白陣營至少拉出三條戰線，其一是持續批評廢死，用廢死加上國會職權的釋憲結果，凸顯大法官不足以被信任，其二是批國會職權修法釋憲結果成為執政黨保護傘，其三是拋出《憲法訴訟法》的修法，型塑在野陣營才是憲法法庭公正性的捍衛者的形象。藍白進攻靈活、攻勢兇猛，支持者動能也較高。5月國會職權修法三讀通過後，執政黨展開憲法大戰，在野黨隨即開始對大法官不斷批評，從網路聲量來看，在野攻勢奏效，大法官負聲量有一定累積。然而，釋憲結果已成定局，短期內若持續狂打大法官，可能對民主體制造成不可挽回的傷害，在野黨不妨「向前看」，除了推修《憲法訴訟法》維護程序正義，更可進一步推動修憲，回歸體制解決問題。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com