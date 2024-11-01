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▲國泰金總經理李長庚表示，AI人工智慧發展是不可擋的趨勢，國泰內部也做了很多的努力，並要發展負責任的AI。（圖／記者顏真真攝）

2024台北金融科技展今（1）日開展，國泰金控攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信參展，主題聚焦「未來金融家」，各出具前瞻性數位金融、創新理財、多元保險等產品服務。國泰金總經理李長庚受訪時表示，國泰金在AI人工智慧發展做很多努力，包括成立金控級「資料暨AI治理委員會」，統合集團的AI發展，並要發展「負責任的AI」，透過3階段進行，從AI Ready（整合共識）、AI Native（智能驅動）到AI Empower（賦能革新）。李長庚認為，AI人工智慧發展是不可擋的趨勢，國泰內部也做了很多的努力，今年7月取得金管會核准，也是國內首家數據上雲的金融機構，同時，國泰今年也成立了「資料暨人工智慧治理委員會」，希望整合集團所有AI的發展，發展負責的AI，透過3個階段從AI Ready，到AI Native，再到 AI Empower。國泰不斷地投入AI應用，李長庚舉例，像是在風險管理部分，透過國泰盾整個集團的聯防，讓所有子公司在防詐部分，法遵、風管人員都有一致化的平台，背後就是 AI 工具的使用，而國泰世華銀行在打詐部分就運用很多 AI，另外還有智能房貸，國泰產險則透過 AI 工具輔助核保。對於會不會自行建置較大的模型？李長庚認為，這是比較嚴肅的課題，事實上，先前與金管會探討這個議題，有無可能透過國家級來建置大模型，讓整個繁體中文系統可以躍上國際，這或許可以透過國家力量，一起來建置基礎建設，讓大家共同投資、共同分攤費用，大家一起來使用，這是比較理性的辦法。至於企業本身，他也強調，國泰在整個基礎建設上、應用端可以做的，都是不斷地在投入。國泰今日展區也將國泰人壽百萬級用戶「FitBack健康吧」實現在展區，透過「動不動就健康 FitBack 健康吧」計步、練練腦小遊戲，邀請逛展民眾體驗完成健康任務獲得積點，若集滿國泰展區所有關卡積點可兌換保溫杯。國泰世華銀行以「反詐」為主題，展現「國泰盾」4大聯防機制，盼藉由科技輔助及反詐觀念分享，降低大眾受騙風險。為提升民眾識詐力，於「國泰主題館｣設置互動體驗區，邀請民眾透過耳機聆聽一段語音情境判斷是否為「詐騙」，幫助了解分行臨櫃常見詐騙關鍵字。國泰產險則推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新繳保費方式，於展區以問答方式與民眾互動，答對問題並綁定國泰產險LINE會員即可獲得保溫袋。國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），提供客戶更多元且便利的繳費服務，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景，獲金管會核准已於今年10月4日上線開始試辦。國泰證券展區現場以「台美股定期定額」投資為主題，透過新穎的遊戲互動體驗，帶領參與者在輕鬆有趣的氛圍中探索投資世界。除了翻動式互動裝置，搭配淺顯易懂的專人解說，讓民眾快速了解智慧加減碼、股息再投資、日日扣等定期定額功能，更以童年常見的套圈圈遊戲，讓參與者清楚掌握投資每一步，將定期定額作為投資首選，降低平均成本、分散風險，進而打造理想退休生活。國泰投信因應市場趨勢，今年度推出「國泰投信App」，主打「全新ETF服務」及「共同基金申購或買回」兩大專區，「全新ETF服務」中有創新開發的配息紀錄追蹤，專屬的理財行事曆，可查看個人投資組合中歷年或近月配息的ETF及詳細金額；也可變更國泰ETF配息帳戶，亦支援強化個人隱私的電子帳單加密、配息帳戶客製化等實用功能。