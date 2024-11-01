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颱風康芮昨日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情。北市路樹倒塌通報案件高達2,800多件，民眾今（1）日上班必須閃避倒塌的路樹，造成上班塞車遲到，就連國防部長顧立雄到立院備詢也受影響。台北市長蔣萬安下午視察復原情況表示，凌晨5時環保局5,000位清潔隊員全部出動，花一天時間主要、次要幹道都已經恢復。蔣萬安今日下午前往民生國小旁視察災後復原情況，目前災情通報有4,800多件，最主要還是路樹倒塌占大宗，2,880多件，其他還有民生設施、建物毀損、招牌掉落約1000多件，現在投入全力資源、人力、機具在進行路樹倒塌部分。蔣萬安指出，對比民國104年蘇迪勒颱風當時在市區的強陣風到11級、長達8小時，昨晚康芮颱風，大家感受到強陣風，來到11級，延續很長時間，蘇廸勒颱風後，北市同仁花了兩周時間復原，但今天一天時間，大概主要、次要幹道都已經恢復。蔣萬安說，今天視察看到清潔隊員太辛苦了，像中崙分隊的班長，昨天凌晨2點多就開始在巡，確認災情，分配工作，凌晨5時環保局5,000位清潔隊員全部出動。蔣萬安表示，比較大的樹倒塌需要工務局等5處，並協調消防局個分隊等有機具的單位協助進場，先切割鋸斷，環保局戴走、回收、掩埋等等，花費相當多人力和時間，尖峰時間會造成市民不便，希望大家能多體諒。蔣萬安指出，所有清潔隊員、工程工務單位大家很辛苦，盡可能在下午將道路都恢復，巷弄內可以移的旁邊都移了，有些私人工地部分，北市依然先進場協助清除移走，至於牽涉到私人、壓到車的賠償部分，其他單位也須釐清，做相關處理。媒體問即將迎來下班下課尖峰時段，是否都準備好了？蔣萬安說，主次要幹道基本上都已經恢復，剛剛巡過幾個大型路段都，不管是仁愛路、敦化北路等，剩下巷弄大型的樹木倒塌，基本上現在即刻排除，如果沒有辦法讓現在清潔隊員馬上載走，至少先移到旁邊，能夠先維持交通，清潔隊明天清晨就會針對在分隔島上面的樹枝，趁車量少的時候，一次性沿路載走。