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▲中火一期計劃將新增2部燃氣機組，經濟部承諾商轉後拆除2部燃煤機組。（圖／翻攝台電官網，2024.11.01）

台中火力發電廠將分2階段新建6部燃氣機組，以取代現有10部燃煤機組的功能，卻因前天通過的2期環評，通過保留6部燃煤機組，引起地方強烈反彈。綠營呼籲應相信學者專家把關，不要淪為政治口水；藍營則指過去中火電力不是南送就是北送，已經讓台中人「足袂爽」，中部人何時才能擺脫用肺發電？中火是台灣最大的發電廠，世界排名第4大，每年發電量佔全台供電量1成以上。中部人長期不滿中火造成嚴重空污，自嘲「用肺發電」，台電則推動以氣換煤計劃，分2階段興建6部燃氣機組，以取代目前污染量較大的10部燃煤機組。依據台電官方資料，中火現有的燃煤機組，每部裝置容量550MW，第一階段興建的兩部燃氣機組，每部裝置容量1300MW，不僅排碳量較低，發電量還是燃煤機組的2倍有餘。先前台中市長盧秀燕與前經濟部長王美花達成共識，第一期商轉後將「增1拆1」，地方原盼第2期比照辦理，孰知前天環評結果決定保留6部燃煤機組，第二期等於是「增4拆2」，引起環團及中部民眾不滿，市長盧秀燕也出面指責環境部失職。即使環境部今（1）日開記者會解釋，保留6個燃煤機組是為國安考量，非不得已不會啟用，仍難平息各界質疑。台中市議會國民黨團今（1）日中午開記者會，痛斥環境部大開環評惡例，從蔡英文執政時代「用愛發電」、如今「用肺發電」，中部地區肺癌死亡率居高不下，未來若6部燃氣、6部燃煤機組同時運作，中火將成為世界第一大發電廠。列席的環保局長陳宏益表示，市府在歷次環評會議要求對減污、減排、減碳做出具體承諾，但中火2期環評均未採納，形同環評開出一張空頭支票。市議員黃佳恬指出，過去中火一直在救急，發的電不是南送就是在北送，讓台中人「足袂爽」！台中市議會民進黨團則以新聞稿回應，幹事長陳俞融強調民進黨執政積極改善中火造成的空污，將中火排放量減排7成，「早一天增氣就早一天減煤」。黨團書記長張家銨說，燃氣機組必須穩定運行一段時間，之後才能有序淘汰燃煤機組，留下備用燃煤機組是為因應國安、天災等緊急狀況，國民黨根本混淆視聽。