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今年你最喜歡的NBA萬聖節裝扮是哪一個？Victor Wembanyama的「無臉男」可能是社群上最多次轉發的，但若是論創意，「慈世平」之子Ron Artest III或許最有潛力。後者今（1）日穿上老爸當年奧本山宮殿鬥毆事件的球衣，讓不少人驚呼：「哇！我還以為真的是他！」每次萬聖節，NBA群星在球員通道展現著裝創意，常常成為球迷討論的焦點。馬刺球星Victor Wembanyama是這方面的好手，他菜鳥球季扮演「瘦長人」，224公分的身高完全無違和。今年則是扮演《神隱少女》中的「無臉男」，緩慢蠕動向前，獲得外界一致大讚。至於其他人方面，灰熊日本後衛河村勇輝扮演自己祖國的忍者，帥氣揮刀評價不錯；而爵士前鋒John Collins則是Cos《火影忍者》中的角色卡卡西，Russell Westbrook 扮「小丑」。而最有趣的是Jay Huff ，他居然模仿Kyle Kuzma的粉紅色長袖穿著，相當滑稽。而引起最多人討論的則是前NBA球星「慈世平」Metta Sandiford-Artest的兒子Ron Artest III，他扮演的是當年奧本山事件的老爸，連衣服被撕扯破的地方都一模一樣，對細節相當用心。奧本山事件是NBA千禧年後最重大的球場暴力事件，被聯盟視為黑歷史，而惹事者之一就是當年還叫Ron Artest的慈世平，他在當晚和Ben Wallace發生衝突後，躺在了紀錄台上，之後被一名球迷扔飲料，決定衝上觀眾席扁人，也讓現場衝突一發不可收拾。賽後，NBA決定對9名球員處以禁賽，共計146場，損失薪資約1100萬美元。