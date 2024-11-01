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美麗島電子報董事長吳子嘉去（112）年在節目中爆料，「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，該言論分別被陳時中、蘇貞昌各提告求償1000萬。陳時中部分，台北地方法院已判賠300萬。台北地方法院原訂10月31日針對蘇貞昌求償部分宣判，但因康芮颱風放假延期，今天上午宣判吳子嘉需賠90萬元。可上訴。去年5月20日，吳子嘉在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「統統抓去判刑關起來」，蘇貞昌、陳時中認為名譽權受到侵害，雙雙分別求償1000萬元。陳時中部分，法院已於7月12日判吳子嘉應賠償300萬元，案件上訴台灣高等法院二審審理中。蘇貞昌部分，北院法官認為，吳子嘉的言論足以貶損蘇貞昌的社會評價，且民眾告發檢舉的BNT疫苗採購案，檢方偵查後也均查無不法簽結62案，並有公告相關新聞稿，但吳子嘉事後仍發表上述言論，沒有盡合理查證義務。北院指出，吳子嘉發言內容與事實不符，影射蘇貞昌涉貪金額高達1億美金，使蘇貞昌品德操守、廉潔受公眾質疑，貶損其社會評價，侵害其名譽權，請求賠償有理，因此依法判決吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元。全案可上訴。