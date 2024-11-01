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道奇昨擊敗洋基奪隊史第8座世界大賽冠軍，有趣的是，美媒發現一項驚人巧合，自2020年開始，世界大賽奪冠球隊中都有球員叫做「Will Smith」，堪稱最強運名字，包含今年奪冠的道奇，就是他們的當家捕手Will Smith，而道奇今年初已經和Smith續約10年了。Smith自2019年初登場後便迅速站穩道奇主戰捕手的位置，2020年縮水賽季助道奇奪冠，直到今年再度和老東家攜手封王，而2021至2023年的奪冠強運選手Smith則是位投手，他2021年效力勇士、2022年轉戰太空人、去年再到遊騎兵，意外達成另類3連霸。日籍巨星大谷翔平本季前和道奇簽下10年7億美元的史上最大約，在奪冠後，他和隊友說要「再拿9冠」，而擁有最強名字的Smith也在今年和洛杉磯簽下10年1億4000萬美元的延長合約，若順利將會一路待到39歲退休，盼在強運的加持下，攜手走上連霸之路。值得一提的是，Smith的強運可能來自剛出生8天的二女兒，Smith的太太分享了夫妻兩人分別抱著大女兒和二女兒，與世界大賽冠軍獎盃的合照，幸福之情溢於言表。