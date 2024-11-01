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康芮颱風侵台，狂風暴雨讓多架航班上演大怒神，長榮航空企業工會今（1）日新聞稿痛批長榮航空雖取消高雄機場多架航班，並稱會再行評估桃園、松山機場航班，但在10/31當天的航班起降狀況，長榮航空最終評估決策顯然不合理，嚴重影響員工與消費者權益，更有飛航安全疑慮。該工會要求長榮航應給予當日出勤機師、空服員、地勤同仁額外補償加增加勤後休息時間。長榮航空企業工會表示，面對颱風，航空公司本應審慎決策，提前或延後航班的起降時間、甚至取消航班，直接將飛機停在國外，晚一天回來，盡可能避免航班在暴風雨期間起降，確保員工和旅客的權益。然而，長榮航空企業工會指出，10/31因強風暴雨讓許多航班上演大怒神，更至少有十餘架航班難以在桃園機場降落，重飛後，仍只能被迫轉降香港或沖繩機場，連帶影響今日航班調度，使得今日取消航班還比昨日颱風更多，對消費者及航空公司營運都是不好的結果。長榮航空企業工會痛批，不僅降落出問題，起飛也有問題，桃園機場甚至發生風速過大、空橋接不上飛機，旅客一直無法上飛機，導致空服員在機上等待超過7小時的誇張情況。也使得多架航班機師、空服員陸續發生工作時間超過12小時情況，甚至要利用航空器飛航作業管理規則的後門，輪休1小時延長飛航執勤時間到20小時，機師和空服員均嚴重過勞，甚至將報到電腦關掉，疑似要技術性延後機組員的報到時間來規避違法。長榮航空企業工會指出，機組人員，航班調度大亂，機坪風雨過大更影響裝卸和行李各項作業，連帶登機和行李輸運的等待時間，跟著大幅度拉長，地勤人員不只加班、工作量加劇，連休息吃飯的時間都沒有，更要面對旅客因長時間等待所衍生的情緒，高層「只顧營利、不顧飛安」的決策，都是一線人員和旅客在承擔。因此，長榮航空企業工會提出4點主張，1.要求長榮航空應以提前或延後航班起降時間，甚至取消航班為第一選擇，「防颱會議不要只會演戲」。2.做好事前安排，民用航空局和桃園市政府不應以「突發狀況」開後門，遮掩長榮航空的違法情事。3.民航局為飛安監管單位，不應將颱風天是否起降決策交給航空公司自行判斷，「這是將飛安監管、保護旅客跟機組人員的權責外包」。4.長榮航應針對10/31當日出勤機師、空服員、地勤人員給予額外補償，增加勤後休息時間。