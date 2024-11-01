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民眾黨主席柯文哲捲京華城案而被羈押禁見，台北地方法院於今（1）日召開延押庭，下午4時30分結果出爐，裁定繼續羈押2個月。對此，網紅四叉貓則提醒，柯文哲向民眾黨請假期即將到來，接下來要如何處置沒請假的黨主席呢？北檢偵認定柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押，台北地方法院今召開延押庭，法官下午裁定柯文哲延長羈押2個月。對此，相當關切柯文哲案的四叉貓提醒，柯文哲在8月29日請假3個月，在11月29日就請假期滿了，「接下來民眾黨要怎麼處置沒請假的黨主席呢？」柯文哲在8月29日向民眾黨請假3個月，針對政治獻金風波，他當時表示，他個人思慮不周，賠掉了財政紀律，也讓大家失去對柯文哲跟民眾黨的信任，他要向黨請假3個月，靜待中評會調查，而他也要反省自己到底還能不能帶領這個黨、能不能給支持者願景和繼續前進的力量。