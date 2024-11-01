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▲確保學生們在風災肆虐過後，能有一個安全的學習環境，強化市民對警方的信任與支持，共同創造一個安全、安心的生活環境。（圖／高市少年隊提供）



▲對於警察保護學童的用心及細心，現場師生及家長們都紛紛豎起大拇指表示肯定。（圖／高市少年隊提供）

康芮颱風過後首個上班上學日，高市警局少年警察隊結合交通警察大隊及各分局警力，展開災後護童安全行動，協助校園周邊障礙排除、加強安全維護及交通疏導，提供校園安全通道確保學生安全上學。為確保校園周邊安全及交通順暢，高雄市警察局調派少年警察隊、交通警察大隊及各分局警力，針對颱風過後學生上學的主要路線迅速協助排除道路障礙物及颱風帶來的潛在風險，恢復校園周邊道路通行，並且派員加強交通疏導及校園周邊巡邏，以降低學生在交通繁忙時段的意外風險，讓孩子上學通道安全順暢。此外，警方在執勤過程中也主動向學生提醒颱風過後的交通安全注意事項，加強交通安全意識教育，同步提升學生的危機觀念與自我保護能力，對於警察保護學童的用心及細心，現場師生及家長們都紛紛豎起大拇指表示肯定。高市警局強調，將持續關注校園周邊的安全，並與各級學校保持密切聯繫與合作，確保學生們在風災肆虐過後，能有一個安全的學習環境，強化市民對警方的信任與支持，共同創造一個安全、安心的生活環境。