為慶祝台南建城四百年，「臺南400農漁地景藝術節」於10月19日隆重揭幕，這場以「生生萬物」為主題的戶外裝置藝術展覽，匯聚了台南在地的農漁傳統與歷史軌跡，邀請觀眾在六大展區內深入探索台南豐富的文化底蘊。由臺南市政府農業局策劃，並在農業部的支持下，此活動透過藝術視角讓人們感受台南農漁業從古至今的變遷和成長。
活動分為六個獨具特色的展覽區域，設置於新化果菜市場、隆田chacha文化資產教育園區、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、七股觀海樓和青山漁港。這些場地選址皆意在喚起在地的歷史記憶：從糖廠、鹽田到漁港和果菜交易中心，每一展區都蘊含著特殊的歷史符號。由多位知名藝術家創作的作品結合了自然、生態與產業的特色，讓觀眾能夠在現代藝術中重拾台南農漁業的歷史片段，感受從傳統到當代的時代交錯。
策展人方敍潔說明，「生生萬物」系列作品不僅是呈現農漁產業的演變，還探索了自然萬物之間的有機聯結，這些裝置藝術從農產物流、漁業生態到蔗糖文化等多元面向展現出土地滋養萬物的持續循環。這些作品宛如一扇時光之門，帶領觀眾穿越四百年歷史，從視覺與情感上感受台南的農業生命力。
臺南市政府文化局則強調，每一展區中的藝術作品與場域環境彼此共鳴，藝術家巧妙運用了當地場域的空間與歷史內涵，從而深化了這場展覽的意涵。活動更聚焦於生態與永續議題，期望在農漁文化的展示中引發人們對環境保護的深思。藉由藝術視角呈現，觀眾將能從藝術品中感受自然與人類的共生之道。
「臺南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」自10月19日起展出，展期至2025年4月30日，歡迎市民和遊客親臨這場結合歷史、自然與創意的藝術饗宴，一同感受台南文化的深厚底蘊。更多展覽詳情請參考「臺南400」官方網站。
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策展人方敍潔說明，「生生萬物」系列作品不僅是呈現農漁產業的演變，還探索了自然萬物之間的有機聯結，這些裝置藝術從農產物流、漁業生態到蔗糖文化等多元面向展現出土地滋養萬物的持續循環。這些作品宛如一扇時光之門，帶領觀眾穿越四百年歷史，從視覺與情感上感受台南的農業生命力。
臺南市政府文化局則強調，每一展區中的藝術作品與場域環境彼此共鳴，藝術家巧妙運用了當地場域的空間與歷史內涵，從而深化了這場展覽的意涵。活動更聚焦於生態與永續議題，期望在農漁文化的展示中引發人們對環境保護的深思。藉由藝術視角呈現，觀眾將能從藝術品中感受自然與人類的共生之道。
「臺南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」自10月19日起展出，展期至2025年4月30日，歡迎市民和遊客親臨這場結合歷史、自然與創意的藝術饗宴，一同感受台南文化的深厚底蘊。更多展覽詳情請參考「臺南400」官方網站。