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民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案從9月5日遭羈押至今，今（1）日下午4時30分，北院法官諭知柯文哲延長羈押2個月。對此，民眾黨痛批政治黑手毫不掩飾的介入司法，已經讓全國半數民意不信任司法，支持柯文哲的辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。針對台北地方法院今日裁定延押柯文哲主席，民眾黨表示遺憾且憤怒，自今年8月30日北檢濫權搜索柯文哲及台灣民眾黨，再到柯文哲收押禁見近2個月，至今檢方仍提不出足夠證據起訴柯文哲，反倒是看到檢方以A案辦B案，配合「媒體辦案」讓輿論未審先判，政治黑手毫不掩飾的介入司法，已經讓全國半數民意不信任司法。民眾黨指出，今天的賴清德總統更打臉2008年的賴清德委員，當年賴清德在扁案發生時曾言「羈押是傷害人權的做法」、「政府不顧程序正義押人取供」，對比現今賴政府對柯文哲的作法，有將近6成民意認為賴清德「雙標」，這不只對柯文哲、台灣民眾黨造成傷害，更戕害台灣司法公信，民眾黨呼籲「有證據就起訴，沒證據就放人！」民眾黨表示，兩個月前，柯文哲遭羈押禁見卻主動放棄抗告，籲請檢方窮盡一切努力釐清案情，後續北檢大規模約談民眾黨工作同仁及相關人等到案，令人遺憾的是，多數人與京華城毫無關聯。而北檢直至柯文哲召開延押庭的今天，才再約談時任北市都發局官員等人「釐清案情」，檢廉作為不僅毫無邏輯，更形同虛度這兩個月的光陰。民眾黨提到，回顧京華城容積獎勵審議過程，業主按《都市計畫法》24條提出申請，台北市政府依法受理，並經由台北市都市計畫委員會審議通過，一切依法有據，相信包含市長、公務員及都委會委員皆無「明知違法而為之」，然而這兩個月來鋪天蓋地的司法追殺、押人取供，特定媒體、名嘴帶風向「照三餐伺候柯文哲」，連合法政治獻金都被抹黑成收受賄款，實為司法配合媒體「自甘墮落」讓「司法變成私法」，對在野黨進行政治追殺。民眾黨呼籲，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為執政黨效忠，「賴清德總統說一套做一套，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案」，已讓司法公正蒙上陰影。因此，台灣民眾黨支持辯護律師團，依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。