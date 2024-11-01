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▲澄清湖水漾會館雙人房內部模樣。（圖／翻攝救國團網站）

擁有38年歷史的高雄知名飯店「澄清湖水漾會館」驚爆熄燈！近期有民眾發現，在旅遊網站上「澄清湖水漾會館」未開放訂房。而救國團今（1）日也證實，澄清湖水漾會館的確已在今年10月31日熄燈。澄清湖水漾會館原名傳習齋，自1986年起開始營業，位於澄清湖風景區內，也成為許多民眾前往當地遊玩住宿熱門地點，水漾會館經營38年下來，累積了1499則Google評論，並保有3.9顆星的評價，在旅宿業可以說是相當不容易的成績。不過近期水漾會館被發現在旅遊網站上，已經無法進行訂房。許多住客也曾在評論內留下好評，「建築本身有些歷史了，但是以價位來說已經算不錯」、「一個CP值高的住宿地點」、「能直接看見澄清湖」、「櫃台服務人員態度極佳、相當有熱忱」。不過今（1）日救國團在臉書上證實，澄清湖水漾會館已經在昨（31）日正式熄燈，也是繼2016年12月31日，澄清湖青年活動中心歇業後，第二個位於高雄的活動中心走入歷史。目前高雄只剩下位於南橫公路上的梅山青年活動中心。