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賴清德在10月5日提出「新祖國論」，提到「再過幾天，中華民國就要過113歲生日」，令人耳目一新，舉世驚訝。10月10日又說：「113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制。他們的夢想是，建立一個民有、民治、民享的民主共和國；他們的理想是，打造一個自由、平等、博愛的國度。……我們永遠不會忘記，75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，我們不分先來後到，不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國。」顯然有欲奪藍旗，接收藍營自己拋棄已久的歷史資產的企圖。固然引發了不少台獨支持者的不滿，想要面見賴清德，當面質問我們這個國家是從什麼時候開始的。但從國民黨的朱立倫與韓國瑜在相關議題上的發言來看，基本上與賴的發言相差無幾，等於是一種肯定。馬英九雖在賴發表「新祖國論」後大聲批判，但幾日後，透過蕭旭岑也表達了，支持韓「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶」的發言。也就是說，馬以「新兩國論」批評賴，卻又支持韓內容相差無幾的發言，實際上有犯了前後自我矛盾的嫌疑。賴的奪旗成功，應無疑義。縱使堅定的台獨支持者對賴此番言論不滿，據聞「獨派私下也表達不滿，只是對台獨金孫還在隱忍」，但2028大選必然還會支持賴，也無庸置疑。賴這一連串圍繞「中華民國」的發言應是對藍營打了一場光榮勝仗，也不可否認。不過，歷史是複雜的、多層次、多面向的、具向量力、有前後因果延伸性。既然高度肯定古寧頭大捷與八二三炮戰的老兵戰士，就是肯定兩場戰役保住台灣的功勞，那有道理不肯定帶領戰士打贏這兩場戰役之統帥的道理？眾所周知，這些戰士當年都是蔣介石的子弟兵。換言之，不論賴清德對蔣介石的情緒與看法如何，他高度肯定古寧頭大捷與八二三炮戰老兵戰士之言行所隱含的內在邏輯，就必須高度肯定蔣介石保台之功，為應有之義。何況，無論老蔣如何威權統治，賴所提到的「建立一個民有、民治、民享的民主共和國」的生根發芽，不可否認的，是從老蔣統治時期地方自治的選舉開始的。之後，中國國台辦10月30日批評民進黨不紀念光復節，我們陸委會當日晚立即透過書面回應：「中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，中共只圖謀擴大、鞏固自身勢力，對於戰事毫無貢獻，沒有資格對中華民國說三道四。……中共歷來搞文革、簡化漢字、對俄國施加的不平等條約視而不見，這才是數典忘祖、民族敗類。」陸委會的這番批評確實有本有據，似乎是站在中華民族立場上做出的表述。既然提到抗戰，是不是更該肯定蔣介石？本應是國民黨最有資格、最應站出來說的話，但想到要批判中共，國民黨諸人恐怕已經股慄觳觫，驚破肝膽，卻是由賴清德領導下的陸委會從容寫出。不怪異有趣嗎？在這個賴清德自己一連串論述的脈絡下，配合藍營諸人的反應以及後續陸委會以中國歷史批判中共的事態發展，似乎出現了台灣政壇一個很弔詭、滑稽、有趣的現象。由於蔣介石在台灣爭議很大，被視為選戰票房毒藥，國民黨早就避之唯恐不及，將其遺產委諸草莽，不敢沾帶，甚至連馬英九都多次為二二八與白色恐怖道歉，提及蔣的發言次數極少。連帶的，國民黨也早就不敢多提民國史了，更不敢對中共「擺歷史，講道理」，等於放棄了自己的歷史資產與榮耀，向中共認慫。如今這份資產與榮耀似乎已漸漸被賴清德接收，由賴政府代位為民國史發聲。這樣下去，國民黨還有什麼存在的價值？恐怕連「台灣國民黨」都會是多餘的贅物吧？當然，賴清德若持續採取這樣的路線，就不得不在中國史中與國民黨及中共周旋，就是身陷中國歷史之中無法自拔，兩岸關係亦然，實質上就是接受了自己為中華民族一份子的立場。是不是有意以此隱晦的方式做此表達，以求反制中共，在兩岸關係上突圍呢？我們只能靜觀後續發展。●作者：朱駿／時事評論人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com