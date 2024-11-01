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台灣民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，法官裁定延押2個月，由於將超過柯文哲向黨請假的3個月期限，中央委員江和樹表示，柯文哲明顯遭政治逼殺，他下週將正式提案，讓柯的請假日期可以無限期延長，相信中央委員會將一致通過，若有人不同意，他會大膽公布名字。江和樹強調，民眾黨是團結的，不存在誰當代理主席的問題，「請大家放心」。北院法官今（1）日下午裁定柯文哲延長羈押2個月，如此一來，將超過他向民眾黨請假的3個月期限。早在裁定之前，黨內針對是否應選出代理黨主席，早已暗潮洶湧。中央委員兼台中市黨部主委江和樹表示。下星期他將正式向中央委員會提案，讓黨主席的請假可以無限期延長。江和樹認為，柯文哲遭政治逼殺，若京華城案在2個月內起訴，柯文哲將努力爭取一審無罪，但現在檢方明顯找不到證據，想繼續押人取供，台灣人已經「凍未條」，台灣民眾黨將越受挫越堅強。對於提案柯文哲請假日期無限期延長一事，江和樹說，他相信中央委員將一致通過，「若有人持相反意見，我會大膽公布是誰不同意」，他強調民眾黨是團結的，不存在代理主席的問題，請大家放心。