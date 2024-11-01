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北韓派兵援助俄羅斯接連遭揭露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日表示，多達8000名北韓軍人已抵達毗鄰烏克蘭的俄羅斯邊境州庫斯克，並準備好在今後幾天內加入俄烏戰爭。而有韓媒報導，稱疑似北韓士兵的影片曝光，該士兵躺在醫院病床上滿身是傷，控訴部隊只剩他一人藏在其他人屍體下才得以倖存，抱怨俄羅斯沒有提供他們武器，也沒有妥善規劃行動。根據韓媒《中央日報》報導，親烏克蘭的Telegram頻道「ExileNova」於昨日發布了一段時長2分7秒的影片，標題為「來自庫斯克的警告」，影片內容是疑似所屬部隊中唯一倖存的北韓軍人，分享了自己的遭遇。該北韓士兵頭部和臉部纏滿繃帶，躺在病床上，繃帶上染有血跡和膿液，自稱是庫斯克交戰中唯一的生還者。該北韓士兵表示，俄軍承諾只要待在防護設施內就不會遭到襲擊，並且不會讓北韓部隊參與戰鬥，結果全跳票。北韓部隊被迫參與進攻，但卻沒有提供他們武器，也沒有妥善規劃偵察行動，導致同單位40人全被烏軍殲滅，只有男子躲在戰友屍體下才得以倖存。該北韓士兵感慨自己與同胞被「當成了飼料」，無足輕重地犧牲了。還說蒲亭將在這場戰爭中失敗，因為他親眼看到「像山一樣堆積的俄軍屍體」。不過，該影片的真實性並未得到確認。立陶宛親烏克蘭的非政府組織「藍與黃」（Blue/Yellow）負責人奧曼（Jonas Ohman）28日曾表示，得到消息稱，北韓軍人於25日被派往庫斯克州與烏克蘭士兵進行交鋒，而僅得1人生還。奧曼說法與影片內容似乎相符，然而，烏克蘭總統澤倫斯基於30日接受韓國KBS電視台訪問時表示，北韓部隊尚未參與戰鬥，他們仍在庫斯克接受訓練，駁斥了北韓部隊被殲滅的說法。