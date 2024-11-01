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▲ITF台北國際旅展有許多高雄特色店家參展，觀光局長高閔琳（左一）推薦北部朋友前來體驗。（圖／高市府觀光局提供）

「2024 ITF台北國際旅展」於11月1日至4日在南港展覽館一館登場，高雄市政府觀光局領軍高雄8家優質觀光業者，包含農業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票等，共同打造「大玩高雄」主題館，呈現高雄多元的觀光魅力。高閔琳也親率高雄觀光大使「高雄熊」與眾多業者，到場推廣高雄的觀光資源、特色景點、精彩活動，熱情邀請北部民眾一起來過暖冬「大玩高雄」。高閔琳表示，今年高雄於秋冬時節推出一系列特色活動，包含11月「海線潮旅行」走訪茄萣、永安、彌陀、梓官、林園等區，感受海港賞鳥與捕魚體驗；高雄「大海開吃」活動接力在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮5大漁港舉辦，可前往體驗秋刀魚、烤魷魚、虱目魚等美食文化活動；還有親子單車活動「乘風而騎」、12月的「鹹酥雞嘉年華」以及全台最大的「2024高雄Wild Wild野生活」。高市府觀光局表示，此次參展陣容也十分亮眼，彙集農村體驗、旅宿、伴手禮、交通等觀光業者，食宿遊購行一次滿足。高雄市民宿發展協會推出各項住宿優惠、農業局推出「高雄一日農夫體驗趣」活動、「高雄市輪船股份有限公司」攜手知名IP「名偵探柯南」打造聯名航班；而首次參展的「豐趣科技股份有限公司」則推出「高雄好玩卡」，提供遊客便捷的智慧旅遊體驗，現場推出破盤價約5折的優惠套裝產品。東高雄觀光產業聯盟與高雄市觀光協會，亦帶來多家特色品牌，包括「青蘭黏土藝術」、「維格餅家」、「紅藜之家」、「美夢成真GCI在地好物市集」等，推廣高雄精選伴手禮，並帶來獨家旅展優惠，讓台北民眾體驗高CP值的產品。欲了解更多高雄觀光資訊，請至「高雄旅遊網」官網、Facebook與IG粉絲專業查詢。