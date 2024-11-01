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康芮颱風來襲，31日全台都放颱風假，但劉德華一度堅持颱風夜在台北小巨蛋辦演唱會，民進黨立委王定宇因而質疑歌手劉德華是媚共藝人，演唱會不如人民基本安全重要。陸委會主委邱垂正今（1）日表示，經查劉德華沒有發表傷害台灣的言論，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台。國民黨立委馬文君則表示，劉德華在921地震之後動用自己的人脈與號召力救助災民，對南投友情有義。立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會赴立院，就114年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。邱垂正受訪時表示，劉德華經查並沒有傷害台灣的言論，因此還是依照既定程序同意，台灣是自由民主的社會，尊重包容才能確保言論自由的真諦，並促使台灣成為更團結溫暖的國家。馬文君表示，921大地震全台災情慘重，南投又是重中之重，當年劉德華20日才結束台灣的演藝工作返回香港，在災後沒幾天，又迅速來到台灣為災民募款，劉德華知道災民災後不敢回家，甚至不敢睡在室內，因此急缺睡袋，就算有錢都買不到，劉德華還動用自己的人脈與號召力，請世界各地的朋友，火速捐了一萬個睡袋。後來的八八風災，劉德華同樣出錢出力，而劉德華慈善基金會，數十年來更嘉惠了無數弱勢。馬文君提到，許多南投在地鄉親都知道，劉德華與南投結緣頗深，在因緣際會下，他在一次搭機途中，與埔里靈巖山寺的妙蓮法師相識，進而成為妙蓮法師的皈依弟子，法名「慧果」，劉德華信仰虔誠，修為也認真，我朝山參拜，還曾有緣相遇。馬文君說，劉德華的演技與唱功，不需要她來溢美，但人品與善行，熱心與慈悲，她親身感受，相信全球華人也有目共睹。「民進黨有人批評他『媚共』，我實在不屑評論，台灣百姓自有公評。」