曾頌恩自曝嗆聲隊友德保拉！中信兄弟外野手「魚住」曾頌恩，入選本次世界棒球12強錦標賽中華隊，是生涯首次參加成棒層級的國際賽。由於中華隊和多明尼加同在預賽B組，曾頌恩有機會交手到兄弟洋投隊友德保拉，今（1）日受訪時也透露，先前在洲際球場遇到德保拉時，就曾當面向他嗆聲，開玩笑喊：「我準備好打爆你了！」
交流賽調整狀態 喊話要打爆德保拉
中華隊28人名單出爐後，投手古林睿煬、潘文輝以及邱浩鈞因為疲勞傷勢辭退，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽。曾頌恩自10月28日起隨中華隊一起到台北大巨蛋集訓，談到目前備戰的狀況，曾頌恩說：「會用交流賽來檢視自己準備到什麼程度，再去做調整，希望在兩個禮拜後的比賽，可以調整到百分之百。」
另一方面，兄弟洋投德保拉，也入選12強賽的多明尼加代表隊，將有可能在預賽和中華隊交手。當被問到有沒有和德保拉討論到此事時，曾頌恩說：「那天台灣大賽封王結束，過幾天回球場有遇到他，有跟他嗆聲，說要跟他對決。」
並且開玩笑喊話：「我跟翻譯講說，我已經準備好要打爆你了，你不要出來丟，中華隊會贏你。」展現兩人身為隊友的交情相當不錯。B組預賽將從11月13日至11月18日在台灣開打，將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加，總計6支國家代表隊，共同進爭2名晉級資格。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊28人名單出爐後，投手古林睿煬、潘文輝以及邱浩鈞因為疲勞傷勢辭退，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽。曾頌恩自10月28日起隨中華隊一起到台北大巨蛋集訓，談到目前備戰的狀況，曾頌恩說：「會用交流賽來檢視自己準備到什麼程度，再去做調整，希望在兩個禮拜後的比賽，可以調整到百分之百。」
另一方面，兄弟洋投德保拉，也入選12強賽的多明尼加代表隊，將有可能在預賽和中華隊交手。當被問到有沒有和德保拉討論到此事時，曾頌恩說：「那天台灣大賽封王結束，過幾天回球場有遇到他，有跟他嗆聲，說要跟他對決。」
並且開玩笑喊話：「我跟翻譯講說，我已經準備好要打爆你了，你不要出來丟，中華隊會贏你。」展現兩人身為隊友的交情相當不錯。B組預賽將從11月13日至11月18日在台灣開打，將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加，總計6支國家代表隊，共同進爭2名晉級資格。