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▲中信兄弟洋投德保拉，在9月中率先證實，已經確定入選12強賽的多明尼加代表隊。（圖／記者葉政勳攝）

曾頌恩自曝嗆聲隊友德保拉！中信兄弟外野手「魚住」曾頌恩，入選本次世界棒球12強錦標賽中華隊，是生涯首次參加成棒層級的國際賽。中華隊28人名單出爐後，投手古林睿煬、潘文輝以及邱浩鈞因為疲勞傷勢辭退，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽。曾頌恩自10月28日起隨中華隊一起到台北大巨蛋集訓，另一方面，兄弟洋投德保拉，也入選12強賽的多明尼加代表隊，將有可能在預賽和中華隊交手。並且開玩笑喊話：「」展現兩人身為隊友的交情相當不錯。B組預賽將從11月13日至11月18日在台灣開打，將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加，總計6支國家代表隊，共同進爭2名晉級資格。