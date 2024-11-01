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受到康芮颱風影響，昨（10/31）日有不少航班取消或是轉降，隨著颱風遠離，桃園機場今日表示，有675架次航班起降，但仍有50班客機取消。主要因昨日改降航班陸續返回桃園機場，預估中午12時到下午4時、晚間20時到23時有較多入出境人潮，韓亞航空、阿聯酋航空今日加派A380客機到場疏運，因而有了5架A380客機出現在桃機的歷史畫面。桃機公司昨日密集召開3次應變會議，依照颱風動態提早協調航空公司航班調整，協調CIQS增派人力加強引導。期間一度因風速過大地勤無法作業影響行李運送作業，也即時以行李轉盤告示、航廈廣播告知旅客，並派員送水及說明行李後送等相關資訊，確保旅客有足夠資訊安排後續行程。同時，為配合深夜抵達航班旅客返家需求，桃機公司表示，預先調度桃園市、松山機場排班計程車到場支援，統計凌晨0時到4時間出車1089輛趟次，為平日的280%，大幅縮短旅客等候時間，並協調餐飲業者增加供餐，昨日22時到今日5時最大供餐量達9430份，確保餐食供應充足。桃機今日上午召開康芮颱風應變會議，邀集集航空公司及地勤業者等單位，協調復原和疏運作業。根據航班預報顯示，入出境高峰時間將集中在12時到16時間，共有167架次起降，佔全日航班量的1/4。另韓亞航空、阿聯酋航空除了原有班表外，也加派A380客機到場疏運，形成首度在桃機出現5架A380客機的歷史畫面。桃機公司提醒，颱風後航班陸續恢復，預估明天、後天仍有航班異動或取消情形，旅客務必注意航空公司異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班資訊。