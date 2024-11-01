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▲「臺灣科學節」科工館推出了多達300場次的活動，超多豐富精彩的活動及好康，民眾可至現場體驗有趣好玩的科普活動。（圖／科工館提供）

2024第五屆臺灣科學節將於11月2日至11月10日登場，高雄國立科學工藝博物館(科工館)是五館中重要的科技類博物館，在為期9天的科學節期間，推出了多達300場次的活動，超多豐富精彩的活動及好康，民眾可至現場體驗有趣好玩的科普活動。臺灣科學節由教育部與國家科學及技術委員會共同主辦，由五大科學博物館承辦。此次在科工館南館多功能度量衡廣場將演出「再闖黑森林」大型科普戲劇，由科工館與高市府經濟發展局共同推出，透過充滿冒險與友情的戲劇表演，傳達愛護地球資源與節能綠生活的重要性。在科工館北館第一特展聽，每週末推出8場不同主題的「科學表演秀」以舞臺表演的方式介紹光、液態氮以及不用開瓶器的開瓶小妙方，還有融合歌唱、舞蹈的音樂小丑喜劇，原住民生活科學及雙語魔術表演，兩週共計15場。喜歡推理解謎的電影迷，更不能錯過國家科學及技術委員會指導，入圍今年金鐘獎「戲劇類節目創新獎」的科普微電影「遊戲開始」，科工館並特別邀請國立成功大學數學系以及物理系教授現身說法，為觀眾解析遊戲開始劇情當中融入的數學及物理原理，參與部分場次還有機會獲得科學節聯名零食。週末在室內及室外，每日超過50攤的「主題市集」，從航空機械到童玩手作，從生物醫學到毛小孩DIY，橫跨最大幅度的領域及主題，讓全齡的觀眾都可以在市集當中找樂趣，體驗創新的科學技術、食農教育、海洋探索和童樂趣味，藉由大型互動教具、教材與實驗的體驗過程，發現生活中各種科學原理。科工館並將所有的科學教室全面啟動，辦理各種主題工作坊，提供更深入探究、實際操作的教學活動，主題包括食農教育、自造教育、印刷科學、親子體適能、典藏維護及食品營養知識等。科學節期間科工館的商店及餐廳，皆推出超級優惠折扣共同響應科學節，以及限量的LoBi Home樂倍屋禮盒，憑科學節當日累積指定項目消費兌換。活動相關訊息可臉書搜尋「臺灣科學節」及「國立科學工藝博物館」。