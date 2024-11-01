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2019年世界12強棒球賽，中華隊旅日投手張奕一戰成名，今年再度入選中華成棒隊，即將在台北大巨蛋迎來生涯第二場12強國際賽。今年張奕回到台灣打拚，效力中職富邦悍將，對於能夠在家鄉大巨蛋比賽感到格外幸運與興奮，期許再度為國爭光。5年前，張奕曾扛下中華隊主力，當年主投13.2局一分未失，勇奪防禦率王（防禦率：0.00）、勝率王（2勝0敗），入選全明星陣容，奪三項大獎為12強史上第一人，並在回到日職歐力士後逐步晉升為球隊的先發輪值核心。如今，張奕已經離開日職，回到中職延續職棒生涯，談到再次參與12強，張奕表示：「這是我第二次入選成棒隊，能夠在大巨蛋比賽，真的是很特別又幸運的回憶。」張奕表示，台灣有了大巨蛋之後，不必再擔心天氣問題，無論是大熱天或下雨，對球迷和選手都是絕佳的體驗，「我是一個比較容易流汗的體質，所以在大巨蛋比賽比較舒服，很感謝主辦單位的安排。」張奕在今年中職選秀會上，被富邦悍將第二輪第一順位選入，今年賽季於一軍出賽24場，主投23.1局被敲出26支安打，投出23次三振，防禦率4.24，拿下7次中繼成功。明年張奕計畫轉先發投手，他表示：「先發的調整方式比較固定，可以丟完一場後專心準備下一場，中繼則因出賽時間不固定，每天都要保持備戰狀態，會比較疲勞，細節也要特別注意。」