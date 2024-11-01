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康芮颱風昨襲捲全台，台中市原依據天氣預告明天放晴，判斷後天（3日）擴大於29區同步辦理的市民野餐日可如期舉行，但平地今一整天陰雨，市府於下班前緊急宣布，將延期至11月10日舉行，讓野餐日盡善盡美。台中市長盧秀燕上任後第一日就推動在西屯區舉辦市民野餐日，廣受好評，去年擴大在4個區舉辦，人數高達13萬人，今年首度在29個行政區遍地開花，但受到康芮颱風的影響出現變數。原本台中市建設局指出，今天一早已要求29區公所前往各自場地勘查、排除障礙，加上氣象預報明天會出大太陽、後天也是好天氣，有信心可以曬乾泥濘、如期舉行。但中午過後，台中市平地開始下雨，雖然雨勢不大，卻一整天看不到陽光。市府表示，公園草地未經陽光長期曝曬，土壤含水量仍偏高，為避免民眾坐在草地上感到潮濕不適，無法盡情享受陽光與綠地，因此決定將活動延期，改於11月10日舉辦，屆時邀情市民在舒適乾爽的草地上好好充電，小朋友也可盡情搖擺；造成不便之處，請市民見諒。