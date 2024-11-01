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▲金牛座本月在職場上容易會碰到開心的合作關係，且容易因此產生良好的默契，若有找到適合合作的人選，一定要好好把握住。（示意圖／取自unsplash）

▲巨蟹座最近與伴侶相處，對方可能會覺得你的意見比以前多，那是因為最近的巨蟹座比較敢去表達，因此說出很多心聲。（示意圖／取自Pixabay）

11月開始，代表2024年也即將進入尾聲，不少人都期盼在年底前能翻轉運勢。命理專家「小孟老師」就排行11月星座運勢，第一名由射手座拿下，不僅工作人緣極佳，感情更容易遇到桃花，巨蟹座則遇到火星落入命宮，工作效率大幅提升。金牛座本月在職場上容易會碰到開心的合作關係，且容易因此產生良好的默契，若有找到適合合作的人選，一定要好好把握住，別隨便讓人搶走可靠的夥伴。另外。這個月工作上的貴人也很多，若是需要幫忙協助的地方，一定都會有人出手協助，請放心去求援。在感情方面，有情人者容易在內心想東想西，不輕易把心事跟另一半說，但另一半其實很能幫忙分憂，不要怕造成對方困擾，好好談心是好的。單身的朋友們，容易把焦點放在單戀的人身上，容易錯過身邊對你好的人，但其實愛你的人就在身邊，需要睜大眼看看。財運方面，理財保守，容易累積財富。雙子座本月在工作的表現很出色，但也因為如此，很容易吸引上司跟同事的注意力，上司雖然肯定你的表現，但會用較為嚴格的眼光看待，給出的批評指教有時可能會有點過度，但只要盡力發揮能力，做好本份就是對自己最好的交代。在感情方面，有情人者可能會擔心外面是否有其他人想接近你，記得要給另一半多點安全感，讓他們放心。單身的朋友們是愛情市場中的熱門人選，正因如此才要好好挑對象，別不了解對方就隨便進入一段關係。財運方面，容易會有小道消息來影響投資決策，還是穩健進行較安全。巨蟹座本月火星落入命宮，在職場上做任何事，動力都是比較強的，可以善用火星之力，把之前拖拖拉拉的事情，集中在這個月處理，會有很好的效率跟效果。這個月也因為火星放大命宮，巨蟹座情緒是比較張揚的，若要發洩情緒一定要看場合去呈現，不要在工作或多人場合突然發飆，旁人看了可能會很傻眼。在感情方面，有情人者最近與伴侶相處，對方可能會覺得你的意見比以前多，那是因為最近的巨蟹座比較敢去表達，因此說出很多心聲，即使對方會有點招架不住，多表達仍是好事。單身的朋友們這個月有動力去發展感情，以前總是默默觀望，這個月要有行動去邀約其他人。財運方面，容易會有衝動消費行為，還是理智一點才行。天秤座這個月工作排程總是很忙，甚至是忙出一個新高度，雖然每日都很充實，也讓人覺得很有成就感，但身體還是要注意一下，行程太多可能會導致休息時間不夠，為了有更好的工作表現著想，要好好調整身心。在感情方面，有情人者會因忙碌，和伴侶的相處時間變少，記得還是要撥時間好好相聚。單身的朋友們雖然想要談感情，但這個月還是不要太衝動進入關係，慢慢觀察可能會找到比較適合的人選，不用急於一時。財運方面，最近物慾比較強烈，要控制一下花費才是。射手座這個月金星落入命宮，久違的悶氣終於有開啟一扇窗的感覺，本月人緣極佳，可在工作上多連結一些人，對方容易對你有好的印象。另外這個月形象也是重點之一，若要出門應對客人，一定要注重門面，會給對方留下深刻印象。在感情方面，最近射手座是很熱門的人，另一半忍不住會擔心外面的桃花，要給對方多點安心才是。單身的朋友們，可多去參加多人的團體活動，在這個場合裡容易會遇到欣賞你的人，可多多把握展現機會。財運方面，會想多花點治裝費在身上，這筆錢是很值得投資的。