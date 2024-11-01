老車駕駛注意了！日前有民眾在下雨天開車上路，結果回家後竟然收到「不依規定使用燈光」的罰單，只好前往警局與員警重看檢舉影片，才發現遇上的專業級的達人，讓他好無奈，只能發文提醒其他老車駕駛注意「下雨記得手動開燈！」
下雨天開老車慘收罰單！原因竟是「未開大燈」遭檢舉
「開老車的各位自己小心啊！」日前有駕駛在論壇PTT發文表示，自己某天下午2點開著2009年出廠的老車出門，當時天空下著小雨，但天色仍相當明亮，怎料過了幾個禮拜後，突然有一張被民眾檢舉的罰單寄到家中。
隨後原PO一看罰單上面的理由為「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」，因此被依道路交通管理處罰條例 42 條， 處新臺幣一千二百元罰鍰，讓他感到相當困惑「難道是在變換車道時沒打方向燈？」
原PO隨後也打電話找上承辦警員，相約在警局一起看檢舉的影片，結果在回放的過程中，都沒發現沒打方向燈的情況，此時另位員警也上前搭話，認為苦主「遇上Pro級的檢舉人了」，並坦言「這法條很刁鑽啦」，因為原PO是遭對方「檢舉下雨天沒開大燈」。
原PO也開始回想起當時自己開車的情況，雖然自己的車子很老舊，沒有日行燈與自動頭燈功能，但在當天下著綿綿細雨的情況，天色還很明亮，讓他認為就算是有自動頭燈功能的新車也不一定會被觸發點燈功能。
原PO也因為這樣，違反《道路交通安全規則》第109條，汽車行駛時遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，駕駛人應開亮頭燈；非遇雨、霧時，不得使用霧燈。遭人檢舉後被依《道路交通管理處罰條例》第 42條，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者， 處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。
不少網友看完後，也紛紛無奈表示，「小雨也要開燈，怕忘記就全時開」、「這個真的很常有人檢舉」、「被檢舉一次之後，直接全時點燈了」。
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「開老車的各位自己小心啊！」日前有駕駛在論壇PTT發文表示，自己某天下午2點開著2009年出廠的老車出門，當時天空下著小雨，但天色仍相當明亮，怎料過了幾個禮拜後，突然有一張被民眾檢舉的罰單寄到家中。
隨後原PO一看罰單上面的理由為「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」，因此被依道路交通管理處罰條例 42 條， 處新臺幣一千二百元罰鍰，讓他感到相當困惑「難道是在變換車道時沒打方向燈？」
原PO隨後也打電話找上承辦警員，相約在警局一起看檢舉的影片，結果在回放的過程中，都沒發現沒打方向燈的情況，此時另位員警也上前搭話，認為苦主「遇上Pro級的檢舉人了」，並坦言「這法條很刁鑽啦」，因為原PO是遭對方「檢舉下雨天沒開大燈」。
原PO也開始回想起當時自己開車的情況，雖然自己的車子很老舊，沒有日行燈與自動頭燈功能，但在當天下著綿綿細雨的情況，天色還很明亮，讓他認為就算是有自動頭燈功能的新車也不一定會被觸發點燈功能。
原PO也因為這樣，違反《道路交通安全規則》第109條，汽車行駛時遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，駕駛人應開亮頭燈；非遇雨、霧時，不得使用霧燈。遭人檢舉後被依《道路交通管理處罰條例》第 42條，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者， 處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。
不少網友看完後，也紛紛無奈表示，「小雨也要開燈，怕忘記就全時開」、「這個真的很常有人檢舉」、「被檢舉一次之後，直接全時點燈了」。