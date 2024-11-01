一條巨蟒正準備吞下成年鹿的驚險瞬間被生物學家目擊，近期更釋出影片在社群平台上，引發網友討論。
根據《Outdoor Life》報導，生物學家巴托澤克（Ian Bartoszek）和團隊2022年在佛羅里達州南部發現一隻母緬甸蟒蛇（Burmese python）正在吞食一隻成年的白尾鹿，這是專家在當地首次目擊此現象，讓他們非常震驚，憂心這樣的狀況已頻繁發生，當地中型哺乳動物如白尾鹿的數量造成極大威脅。
巴托澤克將蟒蛇吞食白尾鹿的過程拍下來，研究發現刊登在爬蟲及兩棲類期刊《Reptiles & Amphibians》。巴托澤克的團隊2022年12月在佛州大沼澤地（Everglades）用遙測機器追蹤一條公蛇，當時是蟒蛇的繁殖季，他們希望能透過公蛇找到他們的移除目標母蛇，公蛇當時一路引導他們到一個乾了的水塘，他們接著發現正在吞食成年白尾鹿的母蛇。
巴托澤克說，他們看到蟒蛇居然吃掉一隻鹿時不禁大叫，當時母蛇已將白尾鹿吞掉一半，蟒蛇確認團隊沒有敵意後，繼續將另一半吞掉，過程大約30分鐘。巴托澤克說，他研究蟒蛇超過十年，常常跟別人說蛇會吃鹿但大家都不相信，於是他們把真實狀況錄下，希望大眾能相信巨蟒能吃下成年鹿或與其體積相當的生物。
當該蟒蛇將鹿完全吞食後，巴托澤克和團隊抓住牠並按壓牠的身體，等牠反芻後將牠帶離。研究員將鹿的屍體秤重，發現有77磅，蟒蛇則是115磅，身長不到15英尺。
巴托澤克說，曾有學者不相信緬甸蟒蛇對當地生態的危害，將一群澤兔（marsh rabbit）綁上項圈後放到大沼澤地，六個月後，77%有綁項圈的兔子在蟒蛇胃裡被發現，他因此相信蟒蛇的威脅。
雖然目前當地還沒發生人類被吞食的案例，但其實近年在東南亞已出現數起蛇吃人的命案，2024年8月才傳出一名印尼74歲婦人被巨蟒吞食後慘死；印尼南蘇拉威西省今年數個月來便至少有3宗蟒蛇吞人的案例，村民最終都在剝開蛇肚後才看到慘死的遺體。
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巴托澤克將蟒蛇吞食白尾鹿的過程拍下來，研究發現刊登在爬蟲及兩棲類期刊《Reptiles & Amphibians》。巴托澤克的團隊2022年12月在佛州大沼澤地（Everglades）用遙測機器追蹤一條公蛇，當時是蟒蛇的繁殖季，他們希望能透過公蛇找到他們的移除目標母蛇，公蛇當時一路引導他們到一個乾了的水塘，他們接著發現正在吞食成年白尾鹿的母蛇。
巴托澤克說，他們看到蟒蛇居然吃掉一隻鹿時不禁大叫，當時母蛇已將白尾鹿吞掉一半，蟒蛇確認團隊沒有敵意後，繼續將另一半吞掉，過程大約30分鐘。巴托澤克說，他研究蟒蛇超過十年，常常跟別人說蛇會吃鹿但大家都不相信，於是他們把真實狀況錄下，希望大眾能相信巨蟒能吃下成年鹿或與其體積相當的生物。
當該蟒蛇將鹿完全吞食後，巴托澤克和團隊抓住牠並按壓牠的身體，等牠反芻後將牠帶離。研究員將鹿的屍體秤重，發現有77磅，蟒蛇則是115磅，身長不到15英尺。
巴托澤克說，曾有學者不相信緬甸蟒蛇對當地生態的危害，將一群澤兔（marsh rabbit）綁上項圈後放到大沼澤地，六個月後，77%有綁項圈的兔子在蟒蛇胃裡被發現，他因此相信蟒蛇的威脅。
雖然目前當地還沒發生人類被吞食的案例，但其實近年在東南亞已出現數起蛇吃人的命案，2024年8月才傳出一名印尼74歲婦人被巨蟒吞食後慘死；印尼南蘇拉威西省今年數個月來便至少有3宗蟒蛇吞人的案例，村民最終都在剝開蛇肚後才看到慘死的遺體。