我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是台灣友邦的宏都拉斯，在與台灣斷交並轉向與中國建交後，本欲進口大批白蝦輸中，卻淪為跳票，有250個貨櫃的白蝦因價格糾紛，無法順利出口至中國。近期台灣由中美洲進口蝦類管道則可望有新進展，在遠離宏都拉斯白蝦後，近期有望與友邦貝里斯達成共識，貝里斯白蝦可望輸入台灣，外媒也提到此事。外交部長林佳龍近日出訪拉丁美洲與加勒比海友邦，第四站抵達貝里斯，10月29日及30日與貝里斯總理和外長會晤，並參加台貝建交35週年酒會，林佳龍在當地也特別提及，貝里斯白蝦輸入台灣一案已在近期邁出重要一步，目前進入實地查核階段，盼在相關程序完成後，能早日讓貝里斯水產品進入台灣。林佳龍也感謝貝國政府長期支持台灣參與聯合國體系、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、並期待未來在基礎建設、公衛醫療、農業、環境永續、資訊科技等多項領域上能擴大合作。貝里斯白蝦有望輸入台灣，瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也提到此事，指出台灣將向貝里斯開放白蝦市場，並指出台灣過去曾是宏都拉斯蝦的主要買家之一，但在現任總統卡蕬楚(Xiomara Castro)於 2023 年 3 月與中國建立外交關係後，該行業陷入了崩潰。儘管北京做出了承諾，但購買量仍然不足，而且價格相對於台灣買家來說，沒有競爭力。