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美國一隻網紅松鼠「Peanut」本週被紐約州環境部門官員「拘捕」，理由是接獲許多投訴，投訴民眾稱Peanut是野生動物，飼養屬於非法行為，且可能散播狂犬病毒危害公眾安全。Peanut的主人隆戈（Mark Longo）表示，自己已經養了Peanut七年，一人一鼠的故事也曾被媒體報導，希望政府網開一面，歸還他心愛的寵物。目前已有超過兩萬位網友連署，希望州政府特赦Peanut。綜合外媒報導，隆戈收養Peanut後替Peanut成立了IG粉專，如今Peanut的粉專已有超過53萬人追蹤，算是小有名氣的動物網紅。隆戈日前透露Peanut被當局帶走的消息，並稱自己對此感到震驚。隆戈表示，環境部門官員闖入家中，也沒有搜索令，卻在家中穿梭來回尋找Peanut。隆戈抱怨，「受到的待遇就好像我是毒販一樣，官員的行動像是在找毒品和槍支似的」。除了Peanut，隆戈家中的一隻浣熊也被帶走，因為也被認定為是不可飼養的野生動物。隆戈補充，自己正在提交文件，以使Peanut被認證為教育動物，而非一般的野生動物。隆戈強調，政府應該給他一個機會，告訴他該如何做才能符合法律，而不是馬上把養了7年的寵物立即從主人身邊帶走。紐約州環境部表示，收到多位民眾投訴，稱可能攜帶狂犬病毒的野生動物被非法飼養，當作寵物養在家中可能會危害附近居住環境的安全，於是展開行動。至於Peanut被帶走後如何處置，是否已被安樂死，紐約州環境部則沒有回應。隆戈與Peanut的故事曾登上新聞與報紙，隆戈說自己在7年前，剛好目擊Peanut與母親被車撞，Peanut母親當場死亡，於是他把Peanut帶回家照顧。等Peanut恢復健康，也曾把Peanut放回野外，然而Peanut沒兩天又自己回家，且身上帶著傷勢，讓隆戈決定負起照顧Peanut的責任。隆戈在社群網路上經常分享與Peanut的互動，7年來累積了許多粉絲。