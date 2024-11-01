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▲楊丞琳在微博上傳與陳妍希合照，兩人看起來狀態都不錯。（圖／楊丞琳 微博）

▲中國網友在微博發出陳妍希與老公的合照，不料被其他人打臉說是舊照。（圖／翻攝自微博）

陳曉與陳妍希近日驚傳婚變，早在6月，大陸狗仔「推理君江小宴」爆料稱兩人久未同框，甚至傳出陳曉已於去年提出離婚，雙方互動需透過工作人員聯繫。然而，陳曉與陳妍希皆未對此傳聞做出回應，並持續參加拍攝和活動。近日，好友楊丞琳於社群媒體曬出陳妍希的最新照片，只見她皮膚白皙，臉蛋圓潤，顯示狀態極佳。而陳妍希粉絲也為護航偶像，PO出陳妍希與陳曉甜蜜照片，但隨即被網友打臉其實是舊照。楊丞琳在10月的生活分享中，展示與好友們的相聚時光，包含陳妍希的身影。照片中，陳妍希留著極肩短髮，穿著白色平口上衣搭配粉色薄襯衫，面帶微笑，與楊丞琳一起比Yeah，神情愉悅，心情似乎不受傳聞影響。儘管陳妍希的好狀態被好友見證，但婚姻狀況依然受到關注。微博上有博主曝光她與陳曉「甜蜜依偎」的合照，稱夫妻二人感情未變。然而，由於照片中的陳妍希留著長髮，被識破是多年前的舊照，網友紛紛回應：「這是結婚初期的照片」、「不符合現在的造型」，迅速打臉婚變傳聞。