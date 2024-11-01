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康芮颱風襲台，全台強風豪雨有感，也傳出不少災情，有的民眾房子屋頂被吹垮，有的車子被吹倒的樹壓到或泡在水中。不過，產險業者表示，由於颱風屬於天災，不在一般汽車保險、住宅保險的承保範圍，得另外加費投保「颱風洪水險」，才可轉嫁因風災造成的損失，而且一般在颱風警報發布後，保險公司就不受理加保颱風洪水險了，中途才加保，也會以1年期來計算收費。以車險來說，國泰產險表示，天災在甲、乙、丙式車體險中都是屬於「除外不保事項」，也就是說因暴雨淹水或颱風導致車輛毀損，產險公司都是不會理賠的。若想獲得保障便要加保「颱風洪水險」。此外，在賠償修車相關費用時，會依實際估修費用並經理賠人員勘估為準，但如修復費用達保險金額扣除折舊後數額3/4以上時，則以全損賠付。至於住宅保險部分，國泰產險指出，一般有「住宅火災及地震基本保險」及「住家綜合險」兩項商品，如果有承保「颱風及洪水災害補償」，依標的物所在地區不同，分別提供新台幣7000元至9000元限額理賠保障。如果住家發生淹水情形，可先針對住家周遭及屋內淹水情形拍照，並通知當地村里長、國稅局或地方稅務局，除可申報災損減免外，只要符合「水災災害救助種類及標準」的住戶淹水救助，即實際居住的住屋因水災淹水達50公分以上，就會以所在地區限額直接賠付。若淹水未達50公分但有實際損失，則將視需要進行勘損，理算後在限額內依實際損失金額賠付。