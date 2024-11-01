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因為涉入綠能光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱，10月24日遭到檢方聲押，但卻被台南地院駁回，檢方提抗告成功，南院裁定二天後開庭，根據《鏡周刊》報導，今（1）日開庭，陳啟昱卻沒有出現，目前行蹤成謎，檢方緊急開拘票抓人。陳啟昱不僅涉嫌與光電案場仲介商勾結，收取鉅額土地開發服務費，並指定下包商承作光電基樁工程，留下大爛攤，導致台鹽損失11億元，加上業者替陳處理債務及匯款共計約7千萬元形同收賄，兩周前（23）日，檢調兵分32路，大動作搜索台鹽綠能營業處所等地點及扣押相關證物。檢方偵訊後認為陳啟昱有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，沒想到台南地院卻裁定無保請回，據悉，儘管檢方提抗告成功，也立即將他境管，不讓他出境，即便昨日適逢颱風天，法院有人值班，檢方仍請求南院如期開庭，但院方決定今日才開庭，沒想到，陳啟昱一早未現身，去向不明，僅有同案其他4被告現身。據報導，由於該案屬集團性犯罪，檢調朝刑度7年起跳的《證交法》特別背信等罪擴大偵辦，懷疑陳啟昱可能偷渡或刻意藏匿，今日立即開出拘票，偕同警調單位四處找人。只是法院放人卻不進行科技監控，外界質疑擺明縱容犯罪，形同讓台南淪為犯罪天堂。