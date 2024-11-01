曾三振大谷捷克投手來台！為世界棒球12強錦標賽，中華隊邀請捷克國家隊來台進行交流賽，目前兩場自辦熱身賽都確定破萬人進場應援，超越去年經典賽熱度，今（1）日全隊也首度來到台北大巨蛋練球。曾在2023年經典賽上三振日籍球星大谷翔平的捷克投手Ondrej Satoria，接受媒體訪問透露其實是第二度來台。此外，談到大谷翔平所屬的洛杉磯道奇在近日封王，Ondrej Satoria也表示相當開心，坦言：「變成了更棒的成就。」
因三振大谷爆紅 U23曾來過台灣
捷克隊陣中投手Ondrej Satoria，在2023年的經典賽上，先發面對強敵日本，雖然主投3局，被敲5支安打、失掉3分後退場，不過共飆出4次三振，而且對象是日本前4棒，包含日籍球星大谷翔平、「村神」村上宗隆等人，一時聲名大噪。
Ondrej Satoria在開始練習前接受媒體訪問，談到來台感想，他透露：「這是第二次來台，因為之前U23比賽的時候，曾跟著捷克代表隊來台灣，也有看過台灣的棒球比賽，很期待來到這邊。」
提起道奇隊近日拿下世界大賽冠軍，Ondrej Satoria笑著說道：「很高興他拿下世界大賽冠軍，因為他的表現，彷彿讓我達到了更棒的成就。」對於是否還記得對決的時刻，Ondrej Satoria表示：「當然，我看過很多次比賽影片，我還記得是用變速球三振他。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
捷克隊陣中投手Ondrej Satoria，在2023年的經典賽上，先發面對強敵日本，雖然主投3局，被敲5支安打、失掉3分後退場，不過共飆出4次三振，而且對象是日本前4棒，包含日籍球星大谷翔平、「村神」村上宗隆等人，一時聲名大噪。
Ondrej Satoria在開始練習前接受媒體訪問，談到來台感想，他透露：「這是第二次來台，因為之前U23比賽的時候，曾跟著捷克代表隊來台灣，也有看過台灣的棒球比賽，很期待來到這邊。」
提起道奇隊近日拿下世界大賽冠軍，Ondrej Satoria笑著說道：「很高興他拿下世界大賽冠軍，因為他的表現，彷彿讓我達到了更棒的成就。」對於是否還記得對決的時刻，Ondrej Satoria表示：「當然，我看過很多次比賽影片，我還記得是用變速球三振他。」