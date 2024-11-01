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曾三振大谷捷克投手來台！為世界棒球12強錦標賽，中華隊邀請捷克國家隊來台進行交流賽，目前兩場自辦熱身賽都確定破萬人進場應援，超越去年經典賽熱度，今（1）日全隊也首度來到台北大巨蛋練球。捷克隊陣中投手Ondrej Satoria，在2023年的經典賽上，先發面對強敵日本，雖然主投3局，被敲5支安打、失掉3分後退場，Ondrej Satoria在開始練習前接受媒體訪問，談到來台感想，他透露：「對於是否還記得對決的時刻，Ondrej Satoria表示：「當然，我看過很多次比賽影片，我還記得是用變速球三振他。」