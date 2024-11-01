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美國職棒(MLB)世界大賽由洛杉磯道奇隊以四勝一敗的戰績，在系列賽中擊敗紐約洋基隊成功奪冠，並在第五戰上演驚奇逆轉。加州球迷嗨翻天，洛杉磯街頭更是出現街頭暴亂式的慶祝活動。根據洛杉磯時報報導，在洛杉磯部分地區，道奇隊世界大賽勝利後的街頭慶祝活動，演變成一系列竊盜、破壞公物和火災行為，洛杉磯當局已逮捕多人。週三晚上，許多人狂歡者們穿著藍色道奇隊球衣、帽子和毯子，立即走上街頭慶祝，也有球迷將全身漆成道奇的藍色，但有部分人士燃放煙火，並發生騷亂，洛杉磯警察局因此發布了驅散令清理街道。報導提到，在洛杉磯市中心有許多店家遭到大肆破壞和洗劫，NIKE旗艦店遭洗劫一空，一輛巴士被縱火焚燒。警方表示，人群中有人向警察丟擲石頭，還有警員被管子打中，已有十幾人被捕，其中七人涉嫌參與兩家商店的砸店和搶劫事件，當局統計，當晚共有四處非法集會。事實上，洛杉磯治安以極糟聞名，在道奇隊封王前，就有部分店家用木板先封住了窗戶，以防大批人群闖入；加州洛杉磯縣警長盧納(Robert Luna)表示，部分嫌犯持有迫擊砲彈，非常危險且致命。