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中華隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊今（1）日進入台北大巨蛋進行首次練球。（圖／中職提供）

捷克交流戰先發出爐！中華隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊今（1）日進入台北大巨蛋進行首次練球。總教練Pavel Chadim接受媒體訪問，坦言這次主要目標就是希望能幫助中華隊以及日本隊在12強賽拿下好成績。捷克國家隊昨日（31）抵達台灣，碰巧遇到康芮颱風襲台，總教練Daniel Padysak表示：「對於參加這次交流賽的心情如何，Daniel Padysak說道：「」同時，他也談到主要目標就是希望可以當個好對手，幫助日本、台灣在12強賽事拿下好成績。最後，Daniel Padysak向媒體透露首戰交流賽的先發會是Daniel Padysak。而在中華隊部分，