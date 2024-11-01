捷克交流戰先發出爐！中華隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊今（1）日進入台北大巨蛋進行首次練球。總教練Pavel Chadim接受媒體訪問，坦言這次主要目標就是希望能幫助中華隊以及日本隊在12強賽拿下好成績。同時，他也透露明（2）日首戰先發將會是Daniel Padysak，他過去在2023年經典賽面對中國隊繳出4局無安打好投，幫助球隊拿下經典賽史上首勝。
抵台首日遇颱風 談交流賽主要目標
捷克國家隊昨日（31）抵達台灣，碰巧遇到康芮颱風襲台，總教練Daniel Padysak表示：「雖然颱風不太歡迎我們，但台灣不會，剛落地就感受到台灣人的熱情，今天早上有去參訪總統府，總統對於我們也很歡迎。」
對於參加這次交流賽的心情如何，Daniel Padysak說道：「我們很開心，能和中華隊這樣的對手比賽，中華隊有非常好的實力，排名在世界前二或者前三，我們會做任何事，來當中華隊的對手。」同時，他也談到主要目標就是希望可以當個好對手，幫助日本、台灣在12強賽事拿下好成績。
公布首戰先發 曾對中國繳出好投
最後，Daniel Padysak向媒體透露首戰交流賽的先發會是Daniel Padysak。他過去在2023年世界棒球經典賽的B組預賽中，先發面對中國，主投4局奪4次三振，投出2次保送，沒有被敲出安打、無失分，最終幫助捷克拿下隊史在經典賽的首勝。
而在中華隊部分，總教練曾豪駒日前透露，分別會由台鋼雄鷹左投陳柏清，以及富邦悍將左投江國豪擔任2日的先發投手，且屆時旅美的林昱珉也將會在比賽中登板。
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捷克國家隊昨日（31）抵達台灣，碰巧遇到康芮颱風襲台，總教練Daniel Padysak表示：「雖然颱風不太歡迎我們，但台灣不會，剛落地就感受到台灣人的熱情，今天早上有去參訪總統府，總統對於我們也很歡迎。」
對於參加這次交流賽的心情如何，Daniel Padysak說道：「我們很開心，能和中華隊這樣的對手比賽，中華隊有非常好的實力，排名在世界前二或者前三，我們會做任何事，來當中華隊的對手。」同時，他也談到主要目標就是希望可以當個好對手，幫助日本、台灣在12強賽事拿下好成績。
公布首戰先發 曾對中國繳出好投
最後，Daniel Padysak向媒體透露首戰交流賽的先發會是Daniel Padysak。他過去在2023年世界棒球經典賽的B組預賽中，先發面對中國，主投4局奪4次三振，投出2次保送，沒有被敲出安打、無失分，最終幫助捷克拿下隊史在經典賽的首勝。
而在中華隊部分，總教練曾豪駒日前透露，分別會由台鋼雄鷹左投陳柏清，以及富邦悍將左投江國豪擔任2日的先發投手，且屆時旅美的林昱珉也將會在比賽中登板。