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▲水原一平涉賭，讓大谷翔平也捲入風暴。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇在世界大賽G5一度落後達5分，卻成功逆轉封王，寫下紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇陣中日籍球星大谷翔平，此戰在7局下半嘗試盜壘時不慎傷到左肩，造成半脫臼傷勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平特別感謝老婆田中真美子和愛犬。（圖／大谷翔平IG)

日本棒球巨星大谷翔平在加盟MLB洛杉磯道奇的首個賽季，儘管面臨了個人和職業生涯的諸多挑戰，最終仍與球隊一同奪得世界大賽冠軍，實現了他從高中以來一直追逐的夢想。沈澱心情後，他也首度接受日本媒體的專訪，談到本賽季的心路歷程。大谷翔平坦言，「能在生涯第一個美國職棒季後賽，就與這支球隊一起贏得世界大賽冠軍，這是無上的光榮。」本賽季對於大谷翔平並不輕鬆，開季即面臨前任翻譯的醜聞，以及轉隊至道奇的適應過程。他說：「我們之所以能成功走過例行賽，是因為這支球隊的強大實力。季後賽中面對了許多優秀的對手，但我們依然打出了屬於自己的球風，且永不放棄。我能成為這支奪冠球隊的一員而感到非常自豪。」作為道奇隊的核心之一，大谷翔平在這個賽季擔任了開路先鋒的角色，與Mookie Betts及Freddie Freeman等頂級球員並肩作戰。他談到這些隊友時說：「能與這些傑出的球員一起打球，不僅提升了我的技術，也讓我在職業態度上更加成熟。而且，不僅僅是Mookie和Freddie，從一棒到九棒，我們的每一位球員都展現了極高的專業精神。」當被問及日本與美國的慶祝方式差異時，大谷翔平笑答：「過去在日本，像是在WBC（世界棒球經典賽），與隊友的慶祝會比較低調一點。相比之下，這裡的慶祝更為激情。各地慶祝方式不相同，但能以這樣的方式結束這個賽季，我感到非常開心。」在世界大賽的最終戰中，道奇一度落後五分，最終在關鍵局數中完成大逆轉。談及當下的感受，大谷翔平表示：「我們在那局得了五分，這對比賽非常重要。對手可能有些失誤，但正因為我們每個人都盡全力爭取機會，才能夠實現反敗為勝。」回顧他在去年選擇加盟道奇的決定，大谷翔平坦言，自己並不僅僅是為了個人而選擇這支球隊，而是感到榮幸能成為這支隊伍的一部分。「能與道奇一起度過這麼長的賽季，我感到無比榮耀。更重要的是，我為隊友和球隊的工作人員感到驕傲。」當被問及這個賽季最困難的時刻時，大谷翔平表示：「沒有特定的某一個時刻讓我覺得最艱難，但整個賽季有不少隊友經歷了傷痛和低潮，所幸其他球員不斷填補空缺，展現了強大的團隊精神。我們始終不放棄，這種信念最終帶領我們走向勝利。」除了職業上的挑戰，這也是大谷翔平首次以「家庭」的角色投入比賽。他對妻子及愛犬表達了深深的感謝：「我無法用言語表達內心的感激之情。這個賽季非常漫長，雖然我已經習慣了，但對她來說這並不容易。感謝她在這段時間裡的支持，我會在下個賽季繼續努力。」最後，大谷翔平也回應了他在受傷後的心理狀態：「即使在季後賽受傷，我仍然希望能隨時準備上場。最重要的是，能聽到有人說需要我、希望我上場，這對我來說是莫大的榮譽。正是這種支持讓我能夠堅持到最後，全力以赴。」