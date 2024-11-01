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▲中鋼公司董事長黃建智接任台灣鋼鐵公會理事長。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣鋼鐵公會舉行新卸任理事長交接儀式，由中鋼公司董事長黃建智(右)接任。(圖／中鋼公司提供)

▲台灣鋼鐵公會卸任理事長翁朝棟致詞。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司董事長黃建智於日前，在台灣鋼鐵公會舉行的會員代表大會，經理監事的推舉與認同，擔任該公會理事長，他說，他代表中鋼集團出任鋼鐵公會理事長，是一項承諾與承擔，必定在公會和諧、團結的優良傳統下，貢獻心力、發揮所長，並向產官學研界多方請益，盼能持續推動節能減碳，壯大台灣鋼鐵業，做出新的貢獻。台灣鋼鐵公會於日前，在北晶華酒店，舉行第23屆第1次會員大會，由該公會理事長翁朝棟主持，會中改選下屆理監事及理事長，並共推中鋼公司董事長黃建智為新任理事長，由卸任理事長翁朝棟將印信交給現任理事長黃建智，完成交接。接任台灣鋼鐵公會理事長的中鋼公司董事長黃建智表示，感謝與會會員代表、理監事的推舉與認同，並感謝卸任理事長翁朝棟6年來對公會的卓越領導與辛苦付出，大大提高公會的能見度。黃建智說，台灣鋼鐵業正面臨很多艱鉅的挑戰，例如碳中和，東南亞的7000萬噸新增產能等，仍需鋼鐵業者共同面對、共同努力，來共同突破，他將貢獻心力、發揮所長，並向產官學研界多方請益，期能為壯大台灣鋼鐵業，做出新的貢獻。台灣鋼鐵公會卸任理事長翁朝棟指出，近年來，鋼鐵業面臨重大挑戰，包括產品低價競爭、環保滅排與節能減碳等種種問題，他盼公會雙管齊下，一方面，對內配合政府政策的推動，另一方面，對外與世界鋼鐵協會、東南亞鋼鐵協會等連繫交流，因此，公會應積極面對碳中和的挑戰，持續推動節約能源，以及碳足跡、碳盤查等工作，並透過自主減量等，同時，也減少出口貿易摩擦，來增強鋼鐵業的實力。翁朝棟相信未來新的團隊，必能持續推動節能減碳，以因應未來的碳中和等挑戰，讓台灣鋼鐵業向上發展，進而提升競爭力。