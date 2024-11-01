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美國總統大選倒數，近日適逢萬聖節，全美各地皆有舉行萬聖節遊行，第一夫人吉兒（Jill Biden）也穿著貓熊裝參與白宮的萬聖節活動，發糖果給上台的孩童。然而，賓州匹茲堡芒特普萊森特（芒特普萊森特）的萬聖節活動中，竟有民眾扮成被上銬的民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），影像曝光後引發爭議與批評，當地主管單位緊急發聲道歉，強調不認同這樣的行為與價值觀。綜合外媒報導，民眾不僅扮成上銬賀錦麗，且「賀錦麗」還被銬在一輛車後遊街，車上載有裝扮成特勤人員的人，且裝飾有川普陣營的標語。影像曝光立即引發譁然，負責核可萬聖節遊行的芒特普萊森特消防局發聲道歉，直言不該允許「冒犯人的參與者」參加遊行，強調不認同這些參與者所代表的價值觀。芒特普萊森特消防局也解釋，雖然是主管單位，但歷年來消防局照例只會負責活動安全與交通管制，不會事先檢視或審核誰能參與活動。芒特普萊森特市長也發聲譴責，稱這樣的行為不能代表萬聖節或芒特普萊森特的精神，市長認為消防局應該改變作法，以防止類似情況再次發生，或許要考慮將萬聖節活動改成必須事先申請，讓相關單位能審核參加遊行的人。