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▲台電公司鳳山區營業處巡修人員進行停電修復工作。(圖／台電鳳山區營業處提供)

▲台電公司鳳山區營業處巡修人員進行復電工作。(圖／台電鳳山區營業處提供)

台電公司鳳山區營業處於康芮颱風襲台期間，因強風豪雨所造成的樹木碰觸配電線路，致引起停電，累計造成該區處轄區1萬餘戶停電，截至今(1)日下午1時止，已有8千餘戶恢復供電，尚有約2千餘戶停電，該區處仍繼續動員，期盼儘速恢復供電。台電公司鳳山區營業處處長洪通澤表示，台電鳳山區營業處於康芮颱風來襲期間，經緊急動員該處同仁180人、工程車20輛、吊臂車8輛、全卡車8輛、昇空車10輛、發電機10台，以及抽水機9台，隨時待命，全力搶修。洪通澤說，經統計，此次康芮颱風造成該區處轄區1萬餘戶停電，截至今(1)日下午1時止，已有8千餘戶恢復供電，尚有約2千餘戶停電，該區處仍繼續動員，期盼儘速恢復供電。洪通澤指出，該區處與高雄市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶等，建立聯絡管道與機制，如遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物，以及搶通坍方道路，經高雄市政府各級單位全力配合，第一時間處理，以加快復電速度。洪通澤並指出，過去颱風期間常發生樹枝或招牌，遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，因此，請民眾加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即撥打台電客服專線1911處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。