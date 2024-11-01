我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年台北金融科技展今（1）日登場，新光金控也有參展，董事長魏寶生更親自出席坐鎮，他笑稱下次可能因合併沒機會再參加了。至於台新金與新光金合併的送件進度，主控權不在新光金，也會持續與員工、新光銀行工會溝通。不過，由於金管會主委彭金隆也有出席，魏寶生也透露，有跟彭金隆說「謝謝你，也麻煩你了」。為迎接生成式AI的浪潮，新光金這次參展攜手子公司及生態圈夥伴以「Digital Next-gen AI」為主題，結合數位創新與永續金融，現場展現「AI金融」、「科技防詐」、「智慧永續」3大主軸，以追求數位與強調永續，創新應用與科技趨勢，打造出值得讓客戶信任的金融科技與企業永續文化。新光金控董事長魏寶生、新光人壽副董事長洪士琪、元富證券董事長陳俊宏及各子公司總經理也都親臨會場替同仁加油打氣，彰顯對金融科技的重視。新光金致力整合集團科技AI，發展生態資源，使新光在AI生態系的發展逐漸成型，期待AI助攻成為集團新電力與新思維，活動現場展示包含新光人壽領先保險業界首創「AI超能夥伴-商品助理」及「智能業務對練」，讓民眾用AI輕鬆掌握保險商品資訊，打造愉悅的客戶體驗，壽險服務更有保障。新光銀行行動銀行APP全新升級，將ESG永續環保理念融入，全方位整合信用卡功能，實現「一站式智慧金融」，提供更人性化的客戶體驗。同時，更打造「財富管理的AI助理」，提升財管團隊營運效率及內外部互動滿意度。元富證券「好富投APP」量身打造智能助理，並推出ESG三大主題選股，以愛地球評鑑來展現投資組合的永續評分，讓客戶在日常金融服務都能共同參與新光永續未來的旅程，新光投信則推出台版費半00904，用親民小資價入主高成長、高獲利好股票，穩健馳向AI趨勢浪尖上。為響應金管會科技防詐，新光金控、新光人壽及壽險同業共同提出「壽險理賠樣態共享生態圈」，同時，新光金偕同新光銀行參與「跨金融業聯合學習科技防詐實證案」，共同打造金融同業科技聯防生態圈。新光金控積極建構產業風險聯盟鏈共同防範金融犯罪，強化個資保護，促進公平待客。打造AI驅動數位轉型優勢，新光也攜手策略聯盟夥伴台灣微軟、聯發科技打造新光AI+ as a Service 平台，並運用聯發科技達哥（MediaTek DaVinci）生成式AI服務平台，讓AI賦能員工，每個同仁都有一個AI助理，普及AI思維。