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台灣虎航今（1）日董事會通過今年第3季財務報告，前3季營業續攀歷史新高，每股盈餘（EPS）5.52元，寫同期新高紀錄。虎航看好第4季旅遊熱度持續挹注業績，盼在年底前改列一般板股票上市。受惠客運班次增加及新航點布局，今年前3季營收達126.37億元、年增39.6%，營業盈餘32.61億元、年增67.8%，營業毛利率 及營業淨利率分別高達32%、26%。營業外雖受新台幣貶值影響為損失，但稅前淨利仍達31.21億元，稅後淨利為24.76億，純益率20%，EPS 5.52元，與營收同創同期累計歷史新高。展望第4季，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，致第4季旅遊熱度不減，台灣虎航新航點及航線也持續增加。從售票及旅遊業者成團情況，法人估第四季可望出現淡季不淡的現象。證交所通過台灣虎航改列一般板股票上市案，台灣虎航已公告11月5日將舉辦改列上市前業績發表會，按照申請時程推算，法人估計將於11月進行公開承銷相關作業，最快一個月內可改一般板上市。