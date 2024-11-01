我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風肆虐，新竹縣司馬庫斯部落因豪雨襲擊，多處聯外道路與橋梁斷裂，二號橋遭沖毀。（圖／翻攝自Smangus司馬庫斯臉書）

▲司馬庫斯部落電桿傾倒。（圖／翻攝自Smangus司馬庫斯臉書）

今年第12號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）肆虐，統計至今（1）下午1時止，共釀2死580傷，全台88萬7745戶曾停電，9萬4063戶待修復。而有「上帝的部落」之稱的新竹縣司馬庫斯部落，也因豪雨襲擊，多處聯外道路與橋梁斷裂，山區停電基地台斷訊，部落居民向外求援，稱約有百餘居民受困，存糧僅剩3天。新竹縣長楊文科指示相關單位全力搶通道路，並計劃申請空勤總隊協助投送物資。據了解，司馬庫斯部落多處道路因康芮颱風帶來的強風豪雨而受損，目前也仍有多處停電，二號橋遭沖毀，交通受阻車輛無法進出。聯外道路也正在搶修中，尚未全線恢復，加上基地台斷訊，無法對外聯絡，導致受困部落居民宛如處於孤島。新竹縣消防局組織救援隊伍從尖石鄉泰崗部落出發，出來求援的部落青年表示，目前仍有受困居民約百人，至於遊客則已盡數撤離，無遊客受困，而部落存糧約僅剩3天。新竹縣長楊文科一早也前往尖石勘災，指示相關單位全力搶通道路，並計劃申請空勤總隊協助投送物資。楊文科表示，感謝所有救災人員連夜搶通，讓交通逐漸恢復，同時台水、台電也持續搶修，確保民生需求能迅速恢復。至於司馬庫斯短期內車輛仍無法進出，山區仍有零星坍方及落石，外人遊客請暫勿前往，讓相關人員全力投入災後復原工作。