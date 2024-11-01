星宇航空推出升級款飛行夾克「全新A350高訂款」，今（1）日於ITF台北國際旅展首度亮相，靈感來自50年代美國空軍，特色在於可拆卸帽子及領毛，帽子中間配有拉鍊，拉下後可變身為俐落披肩。
不同於先前三機型經典MA-1飛行夾克款式，此次推出A350高級訂製款以50年代美國空軍專為極寒地區設計的N-2B飛行夾克為原型，並延續星宇航空LOGO主題飛行胸章、A350內裏插圖等星宇元素，在保暖度與造型上皆大幅提升。
星宇航空A350高級訂製款飛行夾克的原型N-2B，是美國空軍專為駐紮於極地的飛行員設計的禦寒衣物，參考美洲北部原住民傳統服飾設計而成。其特色為可拆卸帽子及領毛，帽子中間配有拉鍊，拉下後一秒化身為帥氣批肩，具備多種穿著方式，率性造型廣受收藏家喜愛。
除此之外，星宇表示，此款飛行夾克也兼具實用性以及舒適度，夾克全身上下配備近10個口袋，提供便利收納空間，短板下擺則讓飛行員在寒冬依舊能靈活執勤。
A350高級訂製款飛行夾克採用高雅神秘的「岩灰」，還加入多樣星宇航空設計巧思，右胸前繡上星宇航空飛行員制服同款飛行胸章、內裏參考A350頭等艙隔板菱格紋並加入機身插畫以及機型資訊，在復古中帶入新世代客機元素，彷彿見證50年代至今的航空歷史。
星宇航空指出，自星宇小舖2020年推出首件A321neo飛行夾克後，陸續推出A330neo、A350款式，每次推出均受到各界熱烈歡迎。
星宇航空A350高級訂製款飛行夾克已正式開賣，售價每件8880，通路包含星宇小舖以及星宇航空形象門市，並於ITF台北國際旅展星宇航空攤位實體販售。
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星宇航空A350高級訂製款飛行夾克的原型N-2B，是美國空軍專為駐紮於極地的飛行員設計的禦寒衣物，參考美洲北部原住民傳統服飾設計而成。其特色為可拆卸帽子及領毛，帽子中間配有拉鍊，拉下後一秒化身為帥氣批肩，具備多種穿著方式，率性造型廣受收藏家喜愛。
除此之外，星宇表示，此款飛行夾克也兼具實用性以及舒適度，夾克全身上下配備近10個口袋，提供便利收納空間，短板下擺則讓飛行員在寒冬依舊能靈活執勤。
A350高級訂製款飛行夾克採用高雅神秘的「岩灰」，還加入多樣星宇航空設計巧思，右胸前繡上星宇航空飛行員制服同款飛行胸章、內裏參考A350頭等艙隔板菱格紋並加入機身插畫以及機型資訊，在復古中帶入新世代客機元素，彷彿見證50年代至今的航空歷史。
星宇航空指出，自星宇小舖2020年推出首件A321neo飛行夾克後，陸續推出A330neo、A350款式，每次推出均受到各界熱烈歡迎。
星宇航空A350高級訂製款飛行夾克已正式開賣，售價每件8880，通路包含星宇小舖以及星宇航空形象門市，並於ITF台北國際旅展星宇航空攤位實體販售。