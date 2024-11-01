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媒體人吳子嘉在去年指控政府採購BNT疫苗貪污，台北地方法院今（1）日判決吳須賠償行政院前院長蘇貞昌90萬元。對此，蘇貞昌回應，雖然這段時間對他及防疫團隊的傷害已經造成，但法院對造謠者進行懲罰，遏止毀謗的歪風，仍然是一個可貴的公道。吳子嘉去年指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元，蘇貞昌提起民事訴訟，求償1000萬元；台北地方法院今判決吳子嘉須賠償蘇貞昌90萬元，可上訴。蘇貞昌晚間透過臉書指出，這在選舉過程中，困擾整個政府團隊的謠言，今天法院又有一個判決結果，他要非常感謝法院辛苦審理這個案子。蘇貞昌說，比起造謠者判賠金額的多寡，他更在意的是由法院確認了本案的事實，無論是法院調來的證人或是相關證物，甚至造謠者在法院中改口，都證明政府沒有簽訂造謠者口中所謂的契約、沒有支付訂金，更不可能有貪瀆的行為。蘇貞昌提到，雖然這段時間以來，對他、對當時競選首都市長的陳時中部長以及防疫團隊而言，傷害已經造成，但透過法院的審理，對造謠者進行懲罰，遏止毀謗的歪風，仍然是一個可貴的公道。