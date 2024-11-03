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▲紅遍全球的BLACKPINK團體活動時期就與席琳娜（左三）、女神卡卡等歐美樂壇大咖推出過合作曲。（圖／selenagomez IG）

▲Rosé離開團體後沉寂了好長一段時光，令粉絲十分擔憂。沒想到她卻是不鳴則已，一鳴驚人！單飛後首個合作對象就找來火星人布魯諾合作〈APT.〉。（圖／roses_are_rosie IG）

▲Lisa和蘿莎莉雅在合作〈New Woman〉前其實就是好友，此前Lisa也在IG上曬出過兩人出遊的歡樂合照。（圖／lalalalisa_m IG）

▲Jennie雖然單飛後著重發展時尚市場，但還是力挺摯友Zico，聯手推出合作曲〈SPOT!〉。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jisoo單飛後轉戰戲劇圈，先後與實力派演員朴正民、大咖韓劇男神安孝燮、李敏鎬一起共演（圖／sooyaaa__ IG）

▲其實單飛前Jisoo（左）就和丁海寅（右）聯手演出韓劇《雪降花》，在劇中大談生離死別的殘酷虐戀。（圖／disneyplustw IG）

▲BLACKPINK目前各自單飛闖蕩娛樂圈，但4位女孩感情依然超好，今年8月全員還特意聚到Rosé（右二）家開啟直播與粉絲歡慶8週年。（圖／BLACKPINK 臉書）

▲YG娛樂的社長梁鉉錫親口宣布去年「單飛不解散」女子天團BLACKPINK，即將於2025年回歸並開啟巡演。（圖／BLACKPINK IG）

由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa組成的韓國女子天團BLACKPINK，去年正式宣布單飛不解散，紅遍全球的她們成團時期就與Selena Gomez（席琳娜）、Lady Gaga（女神卡卡）等歐美樂壇大咖推出過合作曲，不同於韓式女團風，與歐美歌手合作的BLACKPINK風格更加繽紛多元。如今單飛已將近2年的時間，Rosé和Bruno Mars（火星人布魯諾）近來推出的合作新曲〈APT.〉風靡全球，「阿帕特～阿帕特～」也成為時下最流行的洗腦神曲。但其實不只有Rosé，其他3位成員們也在演員、音樂領域上合作Zico、蘿莎莉雅等大咖，《NOWnews今日新聞》也盤點了4位女孩們與大咖藝人間的「合作」之路，讓Blink（粉絲名稱）們更加深入的了解「四閨女」單飛後璀璨的事業發展。Rosé單飛後不同於其他3位成員成立個人工作室，展開獨立活動的她在韓國與YG娛樂的副廠THEBLACKLABEL（俗稱黑廠）簽下專屬合約，並和大西洋音樂合作展開海外活動，成為火星人布魯諾的同門師妹。被粉絲稱作「澳洲野玫瑰」的Rosé從小在紐西蘭、澳洲長大，她也因此結識了不少歐美音樂圈的好友，就連這次的〈APT.〉也是她主動找上火星人布魯諾合作的。其實在單飛後，Rosé沉寂了好長一段時光，見到團員們各自發展不同的領域，Rosé卻遲遲未有下一步進展，令粉絲十分擔憂。沒想到她卻不鳴則已，一鳴驚人！單飛後首個合作對象就找來火星人布魯諾合唱、拍攝MV，〈APT.〉也直衝韓國音樂排行、各大音樂節目的第一，MV點閱率5天就突破1億點閱。第一次合作就取得如此卓越的成績，粉絲放心之餘也相當期待Rosé的下一首新歌會帶來什麼樣的表現。近來登上維密大秀，再次掀起轟動的泰國籍成員Lisa，單飛後不只以演員身分出道，成立個人工作室後，她就火速推出與以往風格截然不同的新曲〈ROCKSTAR〉，強烈前衛的風格和造型在串流平台中取得超高迴響，在歐美樂壇中大受好評。不到2個月她就搶先The Weeknd、Travis Scott等大咖，與西班牙唱作小天后Rosalía（蘿莎莉雅）推出合作曲〈New Woman〉。〈New Woman〉才上架4小時，就瞬間飆破400萬點閱人次，國際偶像與新世代音樂女神的合作引起極大的討論，近來Lisa還傳出將與葛萊美新星Tyla推出新曲，雖然目前尚未有其他消息，但粉絲的期待值依然拉滿，對自己Solo之路也充滿自信的Lisa還喊話Doja Cat，邀請對方一起合作。Jennie單飛後著重發展時尚市場，但亞洲、韓國本土的音樂事業也沒有落下，她首先是與美國嘻哈樂團BROCKHAMPTON的成員Matt Champion推出歌曲〈Slow Motion〉，今年4月她又和韓國知名饒舌歌手Zico推出了合作曲〈SPOT!〉，此曲截自今（3）日半年來也已經突破一億觀看。Jennie和Zico本就是好友，但意外的跨界合作還是讓粉絲相當吃驚，雖然她目前以個人事業為主，上月也才剛推出全新個人單曲〈Mantra〉，但好人緣遍布全球的Jennie未來會找來哪位「好友」一起互動合作，也讓Blink忍不住紛紛猜測，好奇滿滿。雖然在團時期Jisoo就推出過個人單曲〈FLOWER〉，但單飛後她不同於3個小妹，作為大姐的Jisoo以本名「金智秀」集中火力發展「演員路」，闖蕩影視圈。單飛前Jisoo就和丁海寅聯手演出韓劇《雪降花》，在劇中大談生離死別的殘酷虐戀，脫離團體後的她先與實力派演員朴正民合作，後又跟聯手韓劇男神安孝燮、李敏鎬一起挑戰韓國熱門網路小說《全知讀者視角》的真人版。目前Jisoo共有一部電視劇一部電影待播中，雖然與妹妹們闖蕩歐美樂壇的路線不同，但Jisoo未來還會跟哪些韓國本土的資深演員們「同框」飆戲，展現什麼樣全新的面貌，依然讓粉絲們充滿期待。BLACKPINK目前各自單飛闖蕩娛樂圈，但團體也並非名存實亡，今年8月4位成員還曾聚在一起與Blink們歡慶8週年，目前團體合約還在原經紀公司YG娛樂旗下。YG娛樂社長梁鉉錫日前也曾預告過2025年將計畫BLACKPINK以完整體回歸，並展開全新的世界巡演，喜歡「四閨女」的Blink們絕對不能錯過這個好消息。