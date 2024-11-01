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▲中信兄弟封王遊行當天，球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮，感謝球迷們一整年的加油應援。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／中信兄弟提供）

慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，團隊在近4年拿下3座總冠軍，此次中信兄弟更是取得隊史第10座的冠軍獎盃！今年球季開賽前，市長盧秀燕特地前往臺中洲際球場，視察全新落成的球員休息室，也為中信兄弟加油打氣！在今年總冠軍系列戰，盧市長也在系列戰G5來到臺中洲際棒球場，穿著球衣與球迷朋友一起在現場應援，為中信兄弟加油，並與滿場2萬名球迷拋下黃彩帶，見證中信兄弟奪冠時刻！賽後，接著在下午1點起，中信兄弟球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮！感謝球迷們一整年的加油應援，感謝祭分組對抗賽及簽名會活動資訊球團也將會另外公告。中信兄弟球團也提醒球迷朋友，考量參與遊行車隊的人車安全，球迷們務必注意安全，勿緊跟車隊，也勿穿越封王遊行車隊，維護自身與他人人車安全。沿線部分路段於遊行期間將進行交通管制，請民眾配合交警指揮通行或提前改道，如有不便請見諒。