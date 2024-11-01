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擁有近10萬受益人的台灣永續高息中小型ETF基金（00936）今（1）日公布配息0.05元，若以今日收盤價15.9元收盤價計算，年化股息報酬率3.77%，創下今（2024）年以來配息新低，最後買進日11/14，除息交易日11/15，股息分配發放日12/5。00936今（2024）年4/17首次除息為0.11元，6/18曾一度攀高到0.25元高峰，但到了7月、8月降到0.16元，9月、10月下滑到0.08元。根據最新公告，11月每股配發0.05元，創下今年配息以來最差，若以今日收盤價15.9元換算，單次殖利率0.31%，年化股息報酬率3.77%。00936最後買進日11/14，除息交易日11/15，股息分配發放日12/5。不過，有相關統計指出，00936之前7次配息有4次完成填息，最快在2天內達標。此外，截至10/25前受益人數仍有9.8萬人。