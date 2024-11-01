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▲泰勒絲的愛貓蘇格蘭摺耳貓 Olivia 身價超過25億新台幣，是全世界最富有的貓咪。（圖／泰勒絲 IG）

▲蜘蛛人湯姆霍蘭德的身價竟然比泰勒絲的貓還少。（圖／翻攝湯姆賀蘭德IG）

美國流行天后泰勒絲今年身價突破16億美元（約510億元台幣），超越蕾哈娜成為全球最富有女歌手。隨著她的財富增長，愛貓蘇格蘭摺耳貓 Olivia 身價也水漲船高，根據《Heat》雜誌報導，Olivia 資產達6200萬英鎊（約25.59億元台幣），一躍成為全球最富有的寵物，甚至比蜘蛛人湯姆霍蘭德還有錢。Olivia 不僅擁有專屬周邊商品，還參演過兩支可樂廣告，並曾在泰勒絲的《Blank Space》、《ME!》等音樂錄影帶中登場，人氣與商業價值驚人。《Heat》指出，Olivia 的約25.59億元台幣身價是「蜘蛛人」湯姆霍蘭德淨資產約12億台幣的兩倍，展現了全球最富寵物的經濟實力。在全球寵物身價排行榜中，排行第二的是網紅貓 Nala Cat。Nala Cat 在 Instagram 上擁有超過450萬粉絲，並與 Google、Uber 和 PetSmart 等大企業合作，累積身價達6100萬英鎊（約25.1億元台幣），僅次於泰勒絲的愛貓 Olivia。