我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Stray Kids將於11月3日登上高雄世運主場開唱。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

▲▼Lee Know從小愛跳舞，曾是BTS御用伴舞。（圖／Lee Know IG、TV-People YouTube）

▲▼方燦（上圖，下圖右）跟師姐TWICE感情好，曾客串《Like OOH-AHH》演殭屍。（圖／Stray Kids X、JYP Entertainment YouTube）

▲方燦曾把餐券都給TWICE拿去吃五花肉而被JYP關切，Felix（左起）、Lee Know、彰彬得知後也嚇到。（圖／디글 :Diggle YouTube）

▲羅志祥2019年發行第12張專輯《No Idea》，其中收錄的第9首歌〈我的世代〉編曲是跟3RACHA買的。（圖／翻攝維基百科）

▲昇玟幼時住的I-Park高級公寓曾被直升機撞爛，當時的他正在刷牙被嚇壞，導致當天上學遲到。（圖／翻攝SBS NEWS）

Stray Kids（簡稱：SKZ）首度來台，明（3）日晚間將在高雄世運主場館開唱，《NOWnews今日新聞》特別整理SKZ的5件小事，包含「Lee Know當過BTS的伴舞」、「方燦當過TWICE出道曲《Like OOH-AHH》的殭屍」、「方燦練習生時名字被TWICE盜用」、「羅志祥買過他們的歌」、「昇玟住的大樓被直升機撞過」等等，讓新、舊STAY（官方粉絲名）在看演唱會之前，能更加認識Stray Kids是何方神聖！Stray Kids是「JYP娛樂」於2018年3月25日推出的男團，成員原本有9人：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N、宇珍，但2019年時，宇珍因為個人因素退團，Stray Kids後續以8人體制活動。他們是2PM、DAY6、TWICE等團的師弟。Stray Kids的特點在於創作核心成員3RACHA（方燦、彰彬、HAN）所創作的饒舌、嘻哈音樂製作，搭配主唱線的嗓音及舞蹈線的表演，8位成員形成完美搭配，代表作《Hellevator》、《MANIAC》、《LALALALA》在YouTube都有超過1億瀏覽，紅遍國際。身為團中「舞蹈擔當」的Lee Know，從小就愛跳舞，他12歲那年開始在家看影片自學，告訴媽媽想學舞便獲得同意而進入舞蹈學院學習，2013年14歲時，曾參加「CUBE娛樂」試鏡。讀到高中，他曾加入「CupCakes」舞團，以舞者身分活躍舞台上，高一至大學第一學期，作為BTS防彈少年團的御用伴舞，並參與過《Fire》、《血、汗、淚》、《Not Today》、《Begin》、《MAMA》等舞台，也跟過BTS跑過大大小小巡迴演出。Lee Know在當伴舞過程中萌生歌手夢，雖然一度陷入懷疑自認起步太晚，但認為唯一的解決方法就是「更努力練習」，於是投入大量的時間練舞，在18歲大學一年級的暑假加入「JYP娛樂」成為練習生，而Lee Know之所以會被發掘相中，就是因為他過去的舞蹈影片受到JYP的注意；Lee Know也是Stray Kids中，練習生時期最短、最晚加入的成員。考慮到在短短1、2個月內即被選入出道組，以當年來說是相當罕見的事，足見他的實力被充分認可。方燦是韓裔澳洲人，2010年參加澳洲的「JYP全球選秀」而被相中，國中二年級13歲時展開練習生生活，練習時間約7年。方燦多才多藝，擅長饒舌、唱歌、舞蹈和製作音樂，因其出色的才華，公司決定以他為中心組建團隊；從Stray Kids推出的《Hellevator》到節目中的競演曲目，都是由他一手打造，方燦同時負責指導成員的舞蹈、聲樂和饒舌，這也讓他獲得JYP創辦人朴軫永的信任，不僅擔任Stray Kids的隊長，還兼任主唱。Stray Kids出道前，方燦就曾在TWICE出道曲《Like OOH-AHH》中亮相過，扮演跑步機上的「喪屍」，等到團體出名後，該畫面也被截圖瘋傳討論，成為粉絲津津樂道的話題。聊到方燦跟TWICE的緣分，其實不只一首《Like OOH-AHH》，當TWICE跟Stray Kids都還沒出道時，TWICE被嚴格控管飲食「禁吃公司餐廳的飯」，若被發現就會被罵，但TWICE很想吃五花肉，方燦就把他的餐券全部給師姐，因為TWICE成員太多，吃掉的五花肉、炸醬麵數量驚人，方燦因此被公司關切。Stray Kids成員Felix、Lee Know、彰彬都不知道方燦跟TWICE的這件事，在節目《동네스타K》上直接打給方燦求證，方燦就說因為師姐想吃五花肉，但因為減肥被禁食，他就把身上所有餐券給了TWICE，事後被公司叫去問話，他也沒有出賣TWICE，承擔所有責任跟公司致歉，「對不起，我吃的太多了」化解危機，令成員跟主持人讚嘆連連。台灣歌手羅志祥曾在2019年發行第12張專輯《No Idea》，其中收錄的第9首歌〈我的世代〉，作曲人除了知名編曲家This N That，另一項記載就是「3RACHA」，而3RACHA是Stray Kids中負責創作的團體，成員為方燦、彰彬、HAN。「3RACHA」是在2016年末成立，並於2017年1月18日在音樂雲端平台發表第一個Track，而Stray Kids是在2018年出道，意即團體尚未出名就賣出許多作品，除了羅志祥掏錢購買，尹智聖跟中國歌手姚琛，也都曾請過「3RACHA」協助作曲，實力早已被看見。Stray Kids雖然已是家喻戶曉的韓團，但成員家世背景深不可測，昇玟曾傳出因為「家裡被直升機撞到」導致上學遲到，同學聽到都傻眼進而爆料。而昇玟居住的大樓正是首爾三成洞的I-Park公寓，根據資料顯示，2013那年，一架直升機撞上I-Park公寓102棟的第23層和24層之間，機場與副機長都不幸罹難，當年這起事故占據社會頭版數日。這棟I-Park公寓是當年江南區最貴的公寓之一，一戶最少新台幣6400萬元起跳，全智賢也曾住過，等於說昇玟從小就跟全智賢當過鄰居。而昇玟之所以會住在高級公寓，據傳與他爺爺的身分背景有關。昇玟的爺爺謠傳出身金融業，當過仁川體育協會會長、棒球協會會長，以及足球職業俱樂部理事，爸爸也被傳出從事檢調工作，家人通通大有來頭；不過Stray Kids除了方燦跟Felix公開過家世，其他人從未透露過細節，所以昇玟也沒證實或否認過上述傳言。所屬社：JYP娛樂成軍日：2017年12月19日出道日：2018年3月25日出道作：《I am NOT》成 員：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N（宇珍2019年退團）隊 長：方燦製作人：3RACHA（方燦、彰彬、HAN）粉絲名：STAY（스테이）應援棒：指南棒（나침봉）